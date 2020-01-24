Не пляжная Турция: на автобусе вокруг Мраморного моря

У наших туристов Турция уже давно приобрела неофициальный статус всесоюзной здравницы. Число россиян, которые предпочитают провести отпуск у моря где-нибудь в Кемере, Бодруме или Аланье перевалило уже за 6 миллионов. Но Турция это не только цитадель пляжного отдыха. Вдалеке от традиционных протоптанных туристических маршрутов раскинулась страна, которая еще не так хорошо изучена широкими массами отдыхающих граждан. Там вы можете увидеть уникальные памятники Оттоманской Порты или античной Трои, открыть для себя винодельческую Турцию, узнать все тонкости производства оливкового масла и наконец, совершить гастрономический тур полный пряных восточных вкусовых ощущений. Ломать стереотипы и открывать для себя не пляжную Турцию мы отправились вместе с компанией «Интурист», которая взялась проложить для соотечественников новые туристические маршруты в этой удивительной стране.

Винодельни Кыркларели

Стартовали мы из Стамбула. Нам предстояло за несколько дней преодолеть более 1000 километров вокруг Мраморного моря и завершить наше путешествие в том же Стамбуле. Первой точкой нашего маршрута стал городок Кыркларели в окрестностях которого возрождаются традиции турецкого виноделия. У большинства любителей красного и белого словосочетание «турецкое вино» не вызывает никаких ассоциаций. Но спрашивается, что же пили воспетые Гомером герои «Илиады» во время 10-летней осады Трои? Впрочем, не зачем углубляться так далеко. Винодельни в этом регионе процветали еще в начале прошлого века. Но затем начались войны, территории на которых росли виноградники, переходили из рук в руки, а такое консервативное и тонкое дело, как создание вина не терпит выстрелов и революционных преобразований.

Продавец сладостейФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Современные виноградники и винодельни стали появляться в регионе Кыркларели лет 20 назад. Об этом нам рассказала госпожа Зейнеп Арка Чаллиэль, хозяйка винодельни «Виноградники Аркадии» (Arcadia Vineyards). Это, кстати, еще одна неожиданность - у турецких виноделен чуть ли не в половине случаев женское лицо. Впрочем, дело далеко не ограничивается винным производством. Раскрепощенная женщина Востока на посту руководителя компании в Турции отнюдь не редкость.

Турецкие виноделы культивируют и традиционные международные сорта, такие как «Пино Гри», «Каберне Совиньон», «Санджовезе», и местные - например, «Нариндже». Винная дорога, которую составили для туристов в Восточной Фракии (европейская часть Турции), насчитывает более двух десятков виноделен, где можно на совесть продегустировать продукцию местных виноградников.

Лагерь русской армии в Галлиполи

Из Кыркларели наш путь лежал в Гелиболу - так по турецки называется город, в окрестностях которого нашла свое последнее пристанище Русская армия генерала Врангеля. В ноябре 1920 года, когда «белые» были разбиты, из Крыма в Константинополь (это старое название Стамбула) бежало около 150 тысяч военных и гражданских. Часть русской армии (примерно 25 тысяч человек) разместили в лагере в 6 километрах от города Галлиполи (прежнее название Гелиболу). Так началось знаменитое Галлиполийское сидение - люди потерявшие родину и надежду провели там два с половиной года в ожидании решения своей дальнейшей судьбы. При этом в лагере сохранялся безукоризненный военный порядок, действовали 6 военных училищ, 7 храмов, художественные и театральные студии, библиотека, разнообразные мастерские, гимназия и детский сад. Проводился даже свой футбольный чемпионат. В 1923 году лагерь прекратил свое существование. Около 10 тысяч солдат и офицеров завербовались во французский Иностранный легион, часть галлиполийцев уехало в Болгарию с Сербию…

Памятник галлиполийцамФото: Ярослав КОРОБАТОВ

От белой армии на берегу пролива Дарданеллы остался только памятник русским воинам, умершим на чужбине. Он построен в виде кургана из 20 тысяч камней, которые галлиполийцы собирали в окрестностях своими руками. В 40-е годы монумент был разрушен, но в 2008 году при содействии Правительства России и турецких властей памятник восстановили, а рядом создан мемориальный комплекс. В здании музея открыта фотоэкспозиция, которая рассказывает о том, как доживали последние дни осколки Российской империи.

Музей Трои

От Гелиболу до местечка Тевфикие, где располагается музей Трои, по прямой чуть больше 60 километров. Четырехэтажное кубическое здание музея находиться в 800 метрах от зоны археологических раскопок, где в свое время Генрих Шлиман, руководствуясь описанием «Илиады» Гомера, отыскал руины Трои. К немецкому археологу-авантюристу в Турции двойственное отношение. С одной стороны он совершил уникальное открытие и доказал, что гомеровский эпос не сказки, а эхо реальных событий. С другой стороны он нелегально вывез так называемый “клад Приама” (к Приаму он не имеет никакого отношения), который долгое время хранился в Германии, а после Второй мировой войны осел в Пушкинском музее Москвы.

Экспозиция в Музее ТроиФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Однако часть троянских сокровищ все же попали в музей Трои. Некоторыми экспонатами поделился Стамбульский археологический музей. А 24 золотых украшения, включая золотые диадемы, серьги, подвески и т.д. вернул Трое Музей археологии Пенсильванского университета. В свое время в 1966 году американцы приобрели эти сокровища на аукционе, но когда научные исследования доказали их троянское происхождение янки сделали красивый жест и вернули коллекцию на историческую родину. В общей сложности, в экспозиции представлено более 2000 экспонатов, рассказывающих о захватывающем прошлом этих мест. Каждый из четырех этажей музея посвящен определенному этапу истории, там действительно есть что посмотреть.

Троянский конь - излюбленная мишень для фотокамер туристовФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Но самый масштабный экспонат в Музее Трои не поместился. Речь идет о Троянском коне из знаменитого голливудского фильма “Троя” с Брэдом Питтом. Любопытно, что сам конь никогда в Трое не был. Съемки фильма проходили в Мексике и на острове Мальта. Конь представляет собой конструкцию из стали и стекловолокна весом в 11 тонн и высотой 11.4 метра. После съемок Троянский конь немало поколесил по миру - побывал в Потсдаме и Японии в рамках рекламной компании фильма. А затем по договоренности с министерством туризма Турции кинокомпания Warner Bros. Pictures передала исполина городу Чанаккале, он находится в 30 километрах от древней Трои и является административным центром региона. Городские власти установили исполина на набережной и теперь это одно из главных мест по производству эффектных “селфи” и “луков” в этой части Земного шара.

Все пути ведут в Стамбул

Последний марш-бросок нам предстояло совершить по маршруту Балыкесир - Стамбул. По дороге мы заглянули в термальный курорт Ялова, его целебные источники известны еще с античных времен. Здесь в последние годы жизни поправлял здоровье основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Даже зимой курорт посещает множество людей. Впрочем, турецкий декабрь по российским меркам настолько теплый месяц, что купаться в открытом термальном бассейне было одно удовольствие. Не говоря уже про турецкую баню, хамам, и прочие радости жизни.

Бани и открытый бассейн в термальном курорте ЯловаФото: Ярослав КОРОБАТОВ

От Ялова до Стамбула около 100 километров по автобану. А в Стамбуле русский турист чувствует себя, как дома. Представитель мэрии координатор «Стамбульской туристической платформы» господин Ташбаши отметил, что турпоток из России постоянно увеличивается. В 2018 году Стамбул посетили более 300 тысяч россиян. В прошлом году этот показатель был значительно выше и по числу туристов, прибывающих в Стамбул со всего мира, наша страна поднялась с четвертого на пятое место. По подсчетам наши люди оставляют за время пребывания в Стамбуле в среднем по 650 долларов на человека. Это меньше, чем немецкие туристы - их средний чек около 800 долларов, но гостей из России представители местной туриндустрии ценят высоко. Они значительно больше тратят на музеи и культурные мероприятия, чем, например, путешественники из арабских стран, которых интересует в основном шоппинг.

Вид на Бухту Золотой РогФото: Ярослав КОРОБАТОВ

А для туристов, которых привлекает старина Стамбул - настоящая находка. В одном только дворце Топкапы - резиденции султанов Османской империи, можно легко провести целый день. Дам несомненно заинтересуют интерьеры гарема и волнующие истории его обитательниц, включая нашу соотечественницу Росксолану. На представителей сильного пола произведет сильное впечатление выставка оружия - удивительным образом здесь орудия душегубства одновременно являются и произведением искусства. Для религиозных паломников особую ценность представляют такие реликвии, как посох Моисея, мощи других библейских пророков, меч и плащ пророка Мухаммеда. А чего стоят жуткие истории об обитателях Кафес - золотой клетки для османских принцев, куда заключались братья правящего султана во избежание братоубийственных войн за престол…

Во внутреннем дворе мечети СулейманиеФото: Ярослав КОРОБАТОВ

Стамбульские древности настолько живописны, что часто используются в качестве декораций в современном кинематографе. Например, в мистическом триллере «Инферно» - продолжении «Кода да Винчи», финальные сцены разворачиваются в Цистерне Базилика. Это одно из самых больших и древних водохранилищ Константинополя, после мировой премьеры фильма этот памятник стал необыкновенно популярен у туристов. Мы туда не смогли попасть, поскольку Цистерна Базилика закрылась на реставрацию, однако, как выяснилось, в Стамбуле в общей сложности около 40 цистерн. И они нашли не только музейное применение. Например, в одной из них рядом с внешней стеной Топкапы разместился ресторан «Сарнич», где мы побаловались местными деликатесами в очень небанальной обстановке... О туристических прелестях Стамбула и ближайших к нему регионов можно рассказывать долго. Вполне возможно такие маршруты станут реальной альтернативой или по меньшей мере дополнением к традиционному турецкому пляжному отдыху.