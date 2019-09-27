Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов

ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ И МОЗГ

- Среди причин смертности граждан нашей страны преобладают заболевания сердца и острые нарушения мозгового кровообращения, то есть инсульты. Сейчас их вклад составляет около 50%, далее идут онкологические заболевания и различные травмы. Как мы видим, половина заболеваний со смертельным исходом связана с сосудами. С возрастом их состояние, как правило, ухудшается. Поэтому профилактика сосудистых осложнений становится особенно важной, - рассказывает директор Научного центра неврологии, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН Михаил Пирадов.

По его словам особенно ощутимое повреждение сосудов и рост осложнений из-за этого начинается примерно с 60 - 70 лет. Две главные и самые опасные патологии, которые лежат в основе большинства тяжелых заболеваний приводящих к печальному исходу, - это артериальная гипертония и атеросклероз. То есть повышение артериального давления, сужение и закупорка сосудов из-за нарастания внутри них жировых бляшек и повышения свертывающих свойств крови. При этом современная медицина позволяет диагностировать эти нарушения на ранних стадиях и достаточно успешно лечить их.

Контроль артериального давления - залог активного долголетия, говорят врачи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ: НЕ РЕЖЕ РАЗА В ГОД

На раннюю диагностику заболеваний сосудов нацелена всеобщая диспансеризация. Для людей старше 40 лет она теперь стала ежегодной. Выявить опасные отклонения в состоянии сердечно-сосудистой системы помогают такие обследования в рамках диспансеризации:

• измерение артериального давления;

• определение уровня общего холестерина в крови;

• определение уровня глюкозы в крови натощак;

• общий анализ крови. Включает определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ (это реакция, которая сигналит о воспалении в организме);

• дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Это дорогостоящее исследование сонных и позвоночных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Такое обследование назначается мужчинам 45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление, повышенный уровень общего холестерина и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии). А также это обследование назначается лицам 65 - 90 лет по направлению врача-невролога при подозрении на ранее перенесенный инсульт.

Обратите внимание: приказ Минздрава о диспансеризации устанавливает сроки и периодичность именно профилактических медицинских обследований. Если же такие обследования требуются конкретному пациенту по медпоказаниям, то есть когда есть жалобы на проблемы со здоровьем, то все необходимые процедуры должны быть назначены лечащим врачом независимо от расписания диспансеризации.

СОЛЬ КАК КАТАЛИЗАТОР ИНСУЛЬТОВ

«Артериальная гипертония сегодня эффективно лечится, если и врач, и пациент хотят ее лечить», - подчеркивает академик Пирадов. За счет контроля гипертонии, пропаганды здорового образа жизни и грамотного применения препаратов для снижения уровня холестерина уменьшается тяжесть поражения кровеносных сосудов, поясняет эксперт. При этом образ жизни, в частности питание, играет существенную роль. Михаил Александрович приводит пример Японии:

- Эта страна сейчас держит первое место по продолжительности жизни. Женщины доживают в среднем до 87 лет, мужчины до 81 года. Сегодня сложно в это поверить, но в 70-е годы прошлого века Япония занимала второе место в мире по частоте развития кровоизлияний в мозг. Такие сосудистые катастрофы в большинстве случаев связаны с артериальной гипертонией. А она, в свою очередь, развивалась из-за того, что японцы постоянно ели соленые морепродукты, рыбу и так далее. В стране были проведены серьезные преобразования, направленные на оздоровление питания, и другие профилактические мероприятия. И за 10 лет японцы смогли уйти с опасного второго места по количеству инсультов далеко вниз. Сейчас, правда, на повестку дня там вышла не менее острая проблема - стало гораздо больше атеросклероза из-за перехода многих жителей этой страны на европеизированный характер питания. Органы здравоохранения вновь активно работают над исправлением ситуации.

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ФИЗНАГРУЗКА

- Безусловно, для людей важна не только продолжительность жизни, но и ее качество. Второе зачастую даже важнее, - продолжает профессор Пирадов. - Сейчас это всем понятно. Когда-то, в самом начале 70-х годов, один мой приятель по школе где-то раздобыл американский журнал о здоровом образе жизни. В названии его было слово fitness. Мы тогда пытались перевести фитнес дословно, получалось «пригодность», что нам было не совсем понятно, истинный смысл слова никто еще тогда не знал. Сегодня у нас, как и во всем мире, люди понимают: здоровье - единственная жизненно важная вещь, которую сложно, а порой и невозможно купить. Лучше его не растрачивать, а поддерживать. Заниматься тем самым фитнесом - в спортзалах или дома.

Физические нагрузки имеют колоссальное значение для профилактики нарушений работы мозга, говорит директор Научного центра неврологии. Разумные, без перенапряжения физнагрузки улучшают кровообращение, насыщение мозга кислородом, улучшают тонус сосудов. Самым безопасным и полезным видом физнагрузок для людей старшего возраста врачи называют равномерную ходьбу. Это прогулки быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки. Желательно гулять на свежем воздухе: в парках, по лесу не менее 40 минут каждый день.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Для пенсионеров спроектировали социальные дома нового типа

Эксперты подвели итоги архитектурного конкурса на лучший проект современного пансионата для представителей старшего поколения.

В зарубежных фильмах мы нередко видим уютные и комфортные пансионаты, где проходят лечение и получают достойный уход одинокие пенсионеры, инвалиды, супружеские пары преклонного возраста. Подобные сюжеты из российских домов престарелых встретишь нечасто. Большинство социальных учреждений для проживания пожилых людей являются устаревшими и не соответствуют многим современным нормам, подтвердила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. На прошлой неделе вице-премьер выступила на открытии выставки архитектурных проектов социальных домов для россиян старшего возраста. Экспозиция была представлена в Государственной Думе, и здесь же состоялось награждение победителей архитектурного конкурса. Его организаторами выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство труда и социальной защиты РФ. «Мы с коллегами из Минтруда и Минстроя решили отработать проект именно современного социального дома и современного пансионата для пожилых людей, который бы представлял комфортную среду. Попытки провести подобного рода конкурс по отбору таких проектов начинались еще с 2015 года, но на конкурс никто не выходил», - пояснила Голикова.

ОСТАВАТЬСЯ В ПРИВЫЧНОЙ СРЕДЕ

В этот раз заявки прислали 25 участников из 11 городов России. На первом этапе конкурсанты представили портфолио своих выполненных проектов - реализованных объектов социального назначения. Жюри отобрало 9 участников для второго этапа, в ходе которого нужно было подготовить концепцию социального дома нового типа. Члены жюри оценивали такие проекты исходя из оригинальности и уникальности решений, выразительности архитектурного образа, экономической эффективности и стоимости реализации проекта. Победили четыре проекта, среди которых Московский архитектурный институт (МАРХИ) - первое место, а также ярославское архитектурное бюро, московская архитектурная мастерская и петербургские архитекторы. Как отметила Голикова, представленные на конкурс проекты «отличаются комфортной средой, которая интегрирована и в сельскую местность, и в город».

- Для многих пожилых людей очень важно оставаться в той среде, в которой они живут на протяжении всей жизни, - рассказала журналистам вице-премьер. - Очень трудно менять привычки, уезжать, покидая привычное место. И продвижение таких проектов сейчас, в этом году, и в последующие годы реализации национального проекта «Демография» является очень важным.

«РЕСУРСОВ ХВАТИТ»

Лучшие проекты, победившие на конкурсе, будут реализованы в рамках нацпроекта «Демография», поясняют организаторы конкурса. Татьяна Голикова отметила, что практически все проекты могут быть доработаны и стать настоящими социальными объектами. «Не домами престарелых, как их принято называть, или психоневрологическими интернатами, а действительно социальными объектами, высокого уровня качества и культуры. Местом, где наши пожилые граждане не просто находятся или получают какие-то услуги, а в полном объеме люди, которые ограничены в подвижности, одиноки, будут интегрированы в социум», - сказала вице-премьер.

По ее словам, доработанные проекты регионы смогут адаптировать под себя и использовать уже с 2020 или 2021 года. «У нас есть соответствующие финансовые ресурсы для их реализации», - подчеркнула Голикова.

Диспансеризация для людей старше 40 лет теперь стала ежегодной, а по медпоказаниям необходимые обследования можно проходить и чаще.Контроль артериального давления - залог активного долголетия, говорят врачи.