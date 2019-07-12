2020-01-23T20:07:55+03:00
Общество

Секреты активного долголетия любимых артистов

Что помогает звездам хорошо выглядеть и всегда быть в форме
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Андрей КончаловскийАндрей КончаловскийФото: Борис КУДРЯВОВ
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«Я забочусь о своем здоровье, чтобы дожить до счастья. У китайцев есть мудрая пословица: нужно умереть молодым и сделать это как можно позже», - делится своими жизненными принципами знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.

Василий Лановой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Василий ЛановойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда российского театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой в этом году отметил 85-летие. «Веду здоровый образ жизни. Курить бросил, с вином тоже покончено. Встаю в восемь-полдевятого, бегаю. Занимаюсь спортом. Подтягиваюсь. В теннис играю, в волейбол. Люблю лыжи, плавание» - так выглядит образ жизни Василия Семеновича.

Лариса Гузеева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лариса ГузееваФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Несколько раз в неделю я посещаю бассейн. И стараюсь почаще ходить пешком, - рассказывает журналистам красавица актриса и любимая многими телеведущая Лариса Гузеева.

Мерил Стрип Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мерил СтрипФото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда Голливуда Мерил Стрип старается как можно больше времени проводить на природе и правильно питаться.

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