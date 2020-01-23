2020-01-23T21:01:23+03:00
В мире

Представитель ООН признал вызовом наличие в Сирии пяти иностранных контингентов

Спецпосланник международной организации высоко оценил роль России в деэскалации сирийского конфликта
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На двусторонней встрече в Москве российский министр предложил обсудить Педерсену ряд проблемных вопросовНа двусторонней встрече в Москве российский министр предложил обсудить Педерсену ряд проблемных вопросовФото: Министерство обороны РФ
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- Насколько я вижу, у нас с вами общие вызовы по Сирии. Я рад сотрудничеству с российским правительством. Полагаю, что ваша команда сделала много и без России было бы невозможно договориться, - заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу о роли России в урегулировании обстановки в Сирии спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Представитель ООН также отметил, что в "переговорном процессе при российском содействии, а также в рамках астанинского формата с другими государствами, Россия для Организации Объединенных Наций стал главным партнером".

- Вы упомянули вопрос терроризма, - обратился к российскому министру Педерсен, - мы полностью согласны, разделяем вашу озабоченность, не только по Идлибу и «Ан-Нуары», но также и по остаткам ИГИЛ, которые все еще активны. Для достижения стабильность нам необходим политический процесс, который мог бы начать искоренять существующие в обществе проблемы. Я полагаю, это то, что мы должны обсуждать вместе, чтобы добиться стабилизации в Сирии, - заручился Педерсен поддержкой России в будущем.

На двусторонней встрече в Москве российский министр предложил обсудить Педерсену ряд проблемных вопросов. И спецпосланник генсека ООН по Сирии поддержал беспокойство Сергея Шойгу относительно присутствия в Сирии иностранных контингентов, неприглашенных правительством этой страны.

- Согласен с вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирии является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, - это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен, - согласился спецпосланник.

Сергей Шойгу и Гейр Педерсен также высказали свое удовлетворение от совместной работы в Конституционном комитете Сирии.

Педерсен высоко оценил роль России в сирийском урегулировании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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