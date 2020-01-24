Выросли без пап: Дочь Бодрова стала актрисой, а сын Насырова - саксофонистом

Насыровы

Певец Мурат Насыров 12 лет назад выпал с балкона своей московской квартиры, ему было 37. Вдова Наталья (с Муратом она жила в гражданском браке) преподает в эстрадной школе-студии, работает в эстрадном оркестре Сергея Мазаева. Дочери Лие уже 23, сыну Акиму 19. Все вместе они живут в той же четырехкомнатной квартире.

Наталья потеряла мужа 12 лет назад.Фото: PHOTOXPRESS

Лия учится на 4-м курсе факультета международных экономических отношений РЭУ им. Плеханова. А Аким - второкурсник Гнесинки, которую когда-то окончили его родители. «Аким еще в школе выбрал саксофон, - рассказывает Наталья. - Позже, когда Мурата не стало, Батырхан Шукенов приходил к нам и учил Акима композиции и постановке дыхания, дарил диски с записями лучших саксофонистов, помогал в выборе инструмента. Вообще он всячески поддерживал нас после ухода Мурата. У Акима остались яркие воспоминания об отце, но фрагментарно: например, как они вместе играли в футбол, как папа улыбался, шутил, как гулял с ним. Сейчас Аким все больше интересуется отцом как личностью. Спрашивает о его характере, как мы познакомились, какую музыку любил».

Аким Насыров играет в музыкальном коллективе, прошлой осенью выступал на джазовом фестивале в Сочи, играл в джазовых клубах столицы в составе Householder Band.

Дворжецкие

Актер Евгений Дворжецкий погиб в автокатастрофе в 39 лет в 1999 году. Его сыну Мише было всего полгода, дочке Анне - девять лет. Актриса Нина Дворжецкая после гибели мужа переехала из тесной квартиры в более просторную - расширить жилплощадь удалось благодаря друзьям семьи. «Дима Дибров привез бешеную сумму в долларах, дали деньги Игорь Угольников, у которого я снималась в юмористических шоу, Боря Краснов, - вспоминала Дворжецкая. - Олег Меньшиков сунул свой конверт в Мишкино одеяло - не смог отдать его в руки...»

Дворжецкий сыграл в фильме «Узник замка Иф» молодого графа Монте-Кристо. Фото: Кадр из фильма

С тех пор прошло 20 лет. Миша Дворжецкий учится во ВГИКе на факультете кинематографии, снимает учебные фильмы. Его сестра Анна пошла по стопам родителей: сейчас она в труппе Российского академического молодежного театра - как и ее мама. Свою первую роль Аня сыграла в 13 лет, она была дочерью главной героини в сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска».

Михаил очень похож на отца. Фото: instagram.com

Бодровы

Когда актер и режиссер Сергей Бодров погиб в Кармадонском ущелье, его дочери Ольге было всего четыре, а сыну Саше не исполнилось и месяца. Светлана Бодрова поднимала детей в одиночку. Когда в 2016 году Ольга Бодрова поступала в ГИТИС, она до последнего скрывала, что из известной режиссерской династии - этот факт вскрылся только на последнем туре. В этом году она оканчивает обучение актерскому мастерству на бюджетном отделении мастерской Леонида Хейфеца, играет в спектаклях Академии Русского театра. С сокурсниками девушка никогда не говорит об отце - это тема только для семейных разговоров. Говорят, что все фильмы отца она знает наизусть. В феврале начинающая актриса появится в эпизодической роли в художественном фильме «Калашников», сопродюсер и сценарист которой - ее дед Сергей Бодров-старший.

Оля оканчивает ГИТИС. Фото: instagram.com

А Александр Бодров в этом году оканчивает школу и еще определяется с будущей профессией.

2002 г. Сергей Бодров с дочерью приехал в роддом забирать жену и новорожденного сына. Фото: instagram.com

Турчинские

Вдове актера и спортсмена Владимира Турчинского, известного также по прозвищу Динамит, в этом году исполнится 46 лет. Турчинский умер от инфаркта десять лет назад, как раз в 46. Ирина Турчинская во второй раз замуж не вышла, но недавно встретила мужчину, с которым счастлива. Работает фитнес-тренером и диетологом. После шоу «Взвешенные люди» на СТС, в котором Ирина была экспертом, она стала весьма высокооплачиваемым специалистом, так что дочь Ксюша ни в чем не нуждалась. Девочка выросла красавицей. Успешно сдав ЕГЭ, Ксения с благословения мамы рванула в Китай, где какое-то время проработала моделью.

Турчинский умер от инфаркта десять лет назад.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сейчас дочери Владимира Турчинского уже 20. Она вернулась в Россию, учится в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете, подрабатывает в глянцевом журнале. Девушка не пьет и не курит. На руке у нее татуировка: I love my Dad («Я люблю своего папу»). «Я унаследовала от папы важную установку: «Ничто не дается просто так», - говорит Ксения. - Даже если я конфетку у него просила, он все время спрашивал: «А что ты сделала для того, чтобы ее получить? В комнате убери, тогда дам».

В память об отце сделала татуировку (англ.: «я люблю папу»). Фото: instagram.com

А сыну Турчинского от его первого брака уже 33. Илья Турчинский был чемпионом Москвы по армрестлингу, отучился на автомеханика, работал кинологом, затем окончил Академию МВД, теперь трудится специалистом по установке охранных систем.