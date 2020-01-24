Ведущая нового «Ревизорро» Ксения Милас: Я не Лена Летучая. И слава богу!

Ксению хорошо помнят поклонники шоу «Пацанки»: в третьем сезоне она ушла из проекта в шаге от финала. Да еще потом высказала обиду в блоге: мол, и это было не так, и то. «Я понимала, что закрыла себе дорогу в телик - кредит доверия был потерян. Но меня это уже не волновало», - рассказывает Ксения. Поэтому предложение стать ведущей возрожденного «Ревизорро» - в этом шоу, напомним, съемочная группа врывается на кухню ресторана и ну искать грязь и «нарушение товарного соседства» - восприняла как розыгрыш. И даже когда оказалось, что все всерьез, отнеслась к затее скептически: тратить на все это время?! Но потом решила попробовать.

- Вас когда-нибудь волновали проблемы санитарии и гигиены?

- Я не была привередливым человеком. Обращала, конечно, внимание, когда бывала в ресторанах. Но обычно не хотелось настроение себе портить. Мне проще заплатить, уйти и просто не возвращаться в это заведение.

- «Ревизорро» - довольно резкая программа: тебя в дверь, а ты в окно. Летучая рассказывала, что это требовало много душевных сил.

- Для меня это несложно, я же и в жизни такая. Мне не приходится себя ломать, договариваться с собой. Со съемочной группой мы продумываем все тщательно до мелочей. Первостепенная задача - попасть внутрь. И тут начинается выпуск адреналина: я понимаю, что этим живу! Мне это с легкостью дается.

- Жесткач был?

- Конечно! Разноплановых эмоций хватало. С кулаками на меня лезли только так. Ребята, которые в три раза больше меня, не пускали на кухню. Но даже эти моменты меня не страшили - я не забивалась в уголок и не просила срочно дать мне охранника.

- Вы ведь занимаетесь спортом. С вашим характером и сами стукнуть можете, наверное.

- Я всю жизнь в спорте. Но эти навыки я не применяю и драться себе не позволю. Тогда я опять потеряю лицо, а я этого не хочу.

- Что на съемках вас поразило больше всего?

- Сплошь и рядом грязь! И меня не перестает удивлять отношение сотрудников к этому. Грязь ведь сама собой не образовывается. А людям все равно. Они относятся точно так же, как к грязи, к себе и к своей работе.

- Тараканов насмотрелись?

- Да уж... Когда я их первый раз увидела, подумала: какого хрена?! Вот еда, которую они собирались подавать, и по ней пробежался таракан. И типа ничего страшного!

- Концепция нового сезона строится на том, что вы проверяете те заведения, куда в свое время не пробилась Летучая. Сравнение с предшественницей вам мешало?

- Я не Лена Летучая, и слава богу. Да, нам говорили: «Вы что, опять? Мы же вас один раз уже вышвырнули». Я отвечала: «А у меня иной подход. Давайте поговорим. Я вам даю возможность реабилитироваться, захожу с благими намерениями». У меня нет задачи добиться, чтобы меня все ненавидели и выпихивали. Хотите обнять меня, сделать селфи? Пожалуйста, я в вашем распоряжении. Но свою работу я буду делать. И все равно своего добьюсь.

Елена Летучая. Фото: Канал «Пятница».

ВОПРОС - РЕБРОМ

А где сейчас первая ведущая?

В 2017 году Елена Летучая ушла с «Пятницы!» на Первый канал, где выходил ее проект «Летучий отряд» (после нее «Ревизорро» пробовала вести Настасья Самбурская, но без былого успеха). Сейчас Елена трудится на СТС, где к запуску готовится ее новая программа - это будет шоу для всей семьи.

«Ревизорро». По воскресеньем с 26 января, 14.00. «Пятница».