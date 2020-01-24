Иностранные студенты совершили паломничество к уникальным мощам в Когалым

Как известно, святая Татиана считается покровительницей студентов - праздник традиционно отмечается 25 января, в день выхода указа о создании Московского университета.

Уже не первый год в канун Татьяниного дня российские студенты совершают паломничество в когалымский храм. В прошлом году святыню посетили даже учащиеся отдаленных от Сибири уголков России - Калужской, Воронежской, Ростовской областей. В этом году к традиции присоединились и иностранные студенты, которые вместе с преподавателями приехали из нескольких вузов Урала и Сибири.

- Я учусь на филологическом факультете в Омске, в России живу 3 года, - говорит студентка из Словакии Блажена Надь. - Моя одногруппница Света родом из Когалыма, она рассказала мне о паломничествах в храм и предложила принять участие. Я тоже православная, поэтому с радостью согласилась.

Из Омска девушки около суток добирались на поезде - это оказалось самым дешевым способом приехать в Когалым, билеты стоили меньше 3 тысяч рублей.

Одним из гостей Когалыма в предпраздничный день стал индус Свапан Сингх из Новосибирска.

- Я уже был здесь один раз с друзьями - они из Когалыма, в Новосибирске мы учимся на одном курсе. Тогда ходили в океанариум в центре «Галактика». В этот раз решили посетить храм, тем более что он назван в честь святой - покровительницы студентов. Меня поразила архитектура и красота места. Вокруг лес: с одной стороны, чувствуется уединение, с другой - причастность к большой энергии. Когалым нужно обязательно включить во все экскурсионные туры. За пределами России обычно знают только Москву и Санкт-Петербург, но в России даже в удаленных уголках есть такие интересные места, - делится эмоциями Свапан Сингх.

Некоторые иностранцы решают не только посетить Когалым, но и связать с этим городом свою жизнь. Как, например, 32-летний преподаватель нигериец Нурудин Тиджани. Выросший в многодетной африканской семье, мальчик с детства мечтал путешествовать. После школы он уехал в Пакистан, где учился на экономиста, но из-за землетрясений, которые часто бывают в Южной Азии, решил сменить место жительства. Подавал документы на учебу в разные вузы мира, однако в середине года набора студентов не было нигде.

Принять иностранного студента согласился Томский политехнический институт языковых коммуникаций. Нурудин Тиджани приехал в Сибирь и получил профессию менеджера-международника. В общежитии организовал любительский языковой клуб и стал обучать друзей английскому.

Там же познакомился с девушкой из Когалыма. Мария пригласила молодого человека в родной город для знакомства с родителями. Несмотря на волнение, иностранного жениха приняли хорошо. Жить после свадьбы остались на севере. Сначала в Сургуте, затем в Когалыме. Нурудин съездил на учебу в Италию, где получил Кембриджский сертификат преподавателя английского, и теперь обучает языку в когалымском центре «Алые паруса».

- Меня поразила величественность и атмосфера этого храма. Особенно в такой ясный морозный день, как сегодня, когда на куполах очень красиво переливаются блики солнца, - говорит Нурудин Тиджани.

Храм Святой мученицы Татианы в Когалыме был освящен в 2018 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Его расписывали лучшие российские специалисты. Высота храма от основания до креста составляет 48 метров.