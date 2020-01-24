2020-01-23T21:57:59+03:00
Дом. Семья

Быстрее, чем кролики

Если начнете всерьез выяснять, почему эти гренки с сыром называются «валлийский кролик» (welsh rabbit), увязнете надолго
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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«Валлийский кролик»«Валлийский кролик»Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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По одной из версий, когда-то в старину кроликов в Уэльсе могли себе позволить только богатеи, а простой люд придумал себе такое вот блюдо-утешение (типа икры баклажанной, которая на самом деле не икра, зато название душу греет). По другой, когда блюдо появилось пару веков назад, оно стало так популярно, что распространялось с такой же скоростью, с которой размножаются кролики (чушь какая-то). И вообще, говорят, правильно писать не welsh rabbit, а welsh rarebit - типа «валлийская диковинка». Но кого на самом деле это волнует?

Возьмем лучше пару кусков хорошего хлеба, пару яиц, 100 г тертого чеддера, столько же доброго эля (или стаута, если хотите, чтобы цвет вашего «кролика» был темнее) и приступим.

В сотейнике на сливочном масле обжарим столовую ложку муки, добавим, не снимая с огня, пиво, сливки (100 мл), два яичных желтка, половину чайной ложки горчичного порошка, немного черного перца и сыр. Если увидите, что соус стал слишком густым, долейте еще немного пива (мужчины обычно так и делают, сокрушенно приговаривая «что-то густоват соус, надо бы разбавить», женщины почему-то добавляют сливки).

Хлеб нужно слегка подсушить в изрядно разогретой духовке, выложить на него сырную массу и вернуть в духовку же буквально на пару минут. Как только увидите, что сыр начинает пузыриться, вынимайте гренки и раскладывайте по тарелкам. Можно, конечно, зеленью какой-нибудь посыпать для красоты.

На все у вас уйдет минут 10 - 15. Гораздо быстрее, чем настоящего кролика готовить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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