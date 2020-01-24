2020-01-24T20:29:53+03:00
Здоровье

Аллергия, усталость, язва: как теплая зима влияет на наше здоровье

Непривычная для москвичей зима отражается не только на настроении, но и на самочувствии. Хотя у нее есть свои плюсы, но минусов тоже немало
Анна КУКАРЦЕВА
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При аномально теплой зиме снижается атмосферное давление, повышается влажность, уменьшается концентрация кислорода в воздухеПри аномально теплой зиме снижается атмосферное давление, повышается влажность, уменьшается концентрация кислорода в воздухеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В процессе эволюции человеческий организм научился приспосабливаться к изменениям условий внешней среды – люди способны акклиматизироваться за достаточно короткий период буквально в 2-3 недели практически в любом климате. Но, тем не менее, мы все еще остаемся зависимыми от погодных факторов. Особенно таких «нестандартных» для нашего климата, как продолжительная теплая зима.

Что происходит

При аномально теплой зиме снижается атмосферное давление, повышается влажность, уменьшается концентрация кислорода в воздухе. В таких погодных условиях даже у здоровых людей самочувствие нарушается: настроение снижается, повышается утомляемость, появляется сонливость.

- И все же преувеличивать «вредное влияние» теплой зимы не стоит: пока никто не заболел именно от плохой погоды, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - Мало того, относительно теплый климат с небольшими температурными колебаниями для человеческого организма гораздо комфортнее, чем «классическая» морозная зима (и объективно, и субъективно).

Плюсы теплой зимы

Есть заболевания, которые обостряются именно в морозную погоду: бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания. Для людей с этими хроническими патологиями (а их немало) теплая европейская зима гораздо предпочтительнее. Поэтому даже значительные отклонения зимней температуры в положительную сторону тяжелых последствий за собой не несут (тем более для здоровых людей).

И все же минусы есть

1. Низкое давление — беда для гипертоников

Основной возможной причиной ухудшения самочувствия в сырую пасмурную погоду являются колебания атмосферного давления с тенденцией к понижению. Это прежде всего чувствуют на себе люди, страдающие гипертонической болезнью.

2. Повышенная влажность воздуха — опасность для аллергиков

Плотность влажного и теплого воздуха выше холодного, из-за чего в нем дольше задерживаются все выбросы промышленных предприятий и автомобилей. Это может стать толчком к обострению заболеваний органов дыхания и развитию аллергии. Правда, когда есть ветер, эта опасность несколько снижается.

3. Не зимние температуры обостряют язву.

Теплой зимой (как и холодным летом) могут наблюдаться обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Обычно такие циклические обострения характерны для осени и весны, но погодные изменения «смещают» их в другое время года. Но при этом важно понимать, что основной причиной язвенной болезни является не «плохая погода», а инфекция, вызванная бактерией Хеликобактер пилори.

4. Теплая и влажная погода благоприятна для ОРВИ

Вирусы – возбудители респираторных инфекций особенно активны теплой и влажной зимой. При высокой влажности воздуха вирусы легче сохраняются и передаются. А вот холодной зимой, сопровождающейся сухим морозным воздухом, передача вирусов затрудняется. Конечно, источником инфекции является не холодный воздух, а больной человек, «выдыхающий» вирусы в окружающую среду. Но влажность все же способствует заражению. Кроме того, в слякотную и теплую погоду легче получить переохлаждение и простудиться, одевшись не по погоде.

- Поскольку основные проблемы с ухудшением самочувствия в «нетрадиционную» погоду имеют люди с различными хроническими заболеваниями, то им следует точно выполнять назначения своего лечащего врача, назначенные лекарства принимать регулярно и своевременно, - напоминает Михаил Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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