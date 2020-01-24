2020-01-24T22:03:48+03:00
Звезды

В 42 красивее, чем в 20: Екатерина Климова показала, как она менялась с годами

Актриса 24 января отмечает день рождения [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Екатерина Климова отмечает 42-летие. Фото: Инстаграм.Екатерина Климова отмечает 42-летие. Фото: Инстаграм.
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Екатерина Климова принимает поздравления с днем рождения: 24 января актрисе исполнилось 42 года. В Инстаграме именинница опубликовала видеоролик, смонтированный из ее фотографий разных лет. Первый кадр показывает совсем юную Катю: на фото актрисе вряд ли больше 20 лет. Поклонники звезды смогли воочию убедиться, что с возрастом Климова только хорошеет. Сейчас, в 40 с хвостиком она выглядит гораздо красивее, чем в юности.

В молодости Екатерина предпочитала яркий макияж: на старом снимке у нее густо подведены глаза, губы накрашены ярко-красной помадой. Сейчас актриса в повседневной жизни делает макияж в естественных тонах и красится ярко только для сцены или светских мероприятий. На отдыхе она и вовсе отдыхает от макияжа, публикуя в Инстаграме снимки без косметики.

Слева: Екатерина показала, как она выглядела в юности. Справа: такими снимками актриса делится в Инстаграме сейчас. Фото: Инстаграм.

Слева: Екатерина показала, как она выглядела в юности. Справа: такими снимками актриса делится в Инстаграме сейчас. Фото: Инстаграм.

Новогодние каникулы актриса провела на индонезийском острове Бали вместе со своими детьми. В последние дни отдыха звездное семейство сфотографировалось на память: Екатерина заказала фотосесию и самыми удачными кадрами поделилась в Инстаграме. Снимки запечатлели четырех детей актрисы от трех разных мужей.

- Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже, - пошутила артистка. - Куда ты летишь, время?

Екатерина Климова показала, как она менялась с годами.

Дочь Лизу (девушке 17 лет) Екатерина родила от своего первого мужа - бизнесмена Ильи Хорошилова. Со вторым мужем, актером Игорем Петренко, Катя прожила вместе 9 лет, родив ему двоих сыновей — 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. Младшую дочку Беллу (ей 4 года) Климова родила от актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.

По словам Екатерины, сейчас ее сердце свободно. В недавнем интервью она призналась, что слишком занята работой, и найти спутника жизни при ее графике просто нереально.

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Екатерина и ее четверо детей от трех мужей
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- Время идет, дети растут, они давно не груднички, которым бесконечно требуется мое присутствие. Так что, возможно, ритм жизни вскоре изменится. Но надеюсь, вы не увидите больше заголовков таблоидов с новостью: «Екатерина Климова в очередной раз выходит замуж за актера!» Это даже мне будет уже смешно. А мужчин другой профессии в моем окружении нет, – рассказала Екатерина в интервью журналу «Караван историй». - Разве что дать объявление в газету: «Сорокадвухлетняя женщина с четырьмя детьми и печальным опытом личной жизни, работающая 24/7, ищет спутника жизни, интим не предлагать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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