Звездный флешмоб: Харламов-бабушка, Собчак в каске и соблазнительная Нетребко с голым животом

Инстаграм охвачен новым флешмобом: мировые звёзды, крупнейшие компании и рядовые пользователи, как один, публикуют коллаж из четырёх фотографий - якобы своих аватарок в различных соцсетях. Запустила челлендж, сама того не ведая, 74-летняя кантри-певица из США Долли Партон. «Попробуйте найти женщину, в которой уживаются они все», - подписала Долли свои фото: строгое - для делового сообщества LinkedIn, дружелюбное - для Фейсбука, необычное - для Инстаграма и сексуальное - для онлайн-знакомств Тиндер. А уже через несколько часов вирусом заразились миллионы юзеров!

dollyparton Get you a woman who can do it all

Не остались в стороне и наши знаменитости. Так, Ксения Собчак предстала в военной амуниции, подписав коллаж: «В Тиндер - только в каске!».

xenia_sobchak В Тиндер-только в каске!!!!))))

Иван Ургант тоже проявил своё знаменитое чувство юмора - на аватарке для Одноклассников он в холщовой рубахе, с самоваром да баранками. Здравствуйте, бабушки!

vecherniy_urgant Проверка на актуальность: знаете ли вы про этот челлендж? #вечернийургант #urgantshow #DollyPartonChallenge

Но Гарику Харламову удалось переплюнуть Урганта, перевоплотившись в реальную бабулю.

garikkharlamov Я в разных соцсетях )

Удивила поклонников и оперная дива Анна Нетребко, представ на фото для Тиндера тоненькой красоткой с оголенным животом. «Модель мирового уровня!», - восхитились поклонники.

А Гоша Куценко порадовал дам фотографией в фартуке на голое тело - восьмомартовская мечта!

Королева Рунета Настя Ивлеева, как всегда, посмеялась над собой, нацепив нелепый парик и очки, которые в два раза старше своей хозяйки.

Певица Нюша, с таким трудом похудевшая после родов, показала все свои достоинства в леопардовом купальнике.

nyusha_nyusha А какая ты Нюша?))

Анна Седокова пошла ещё дальше, опубликовав эротический снимок из фотосессии для мужского журнала.

annasedokova А какую Седокову выбираешь ты ? 1.2.3.4? #dollyparton

Смелым фото поддержала флешмоб и модель Лена Перминова: на таких горячих кадрах впору яичницу жарить!

lenaperminova OMG IM LAUGHING SO HARD RIGHT NOW which one u like most? Какая вам приглянулась больше ? Одна из них настоящий раритет вопрос: чьи ноги длиннее ? #dollypartonchallange

А вот Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполлонов, сильно сдавший после развода, в Тиндере прикрылся картинкой накачанного мачо.

apollonov_ag Я и мои сети! #dollyparton

А как у них?

Наоми Кэмпбелл

naomi @LinkedIn Naomi #dollypartonchallenge

Майли Сайрус

mileycyrus Dolly s setting world wide trends shouting out platforms she don t even use #legendwithaflipphone #shestillsendsfaxes #ifyoudontknowhatafaxislookitup #myfairygodmotheristhequeen #queenofcountry #queenofthegram #therewillneverbeanotherdolly #allhaildollyparton #memequeen

Джанет Джексон

Уилл Смит