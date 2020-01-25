Звездный флешмоб: Харламов-бабушка, Собчак в каске и соблазнительная Нетребко с голым животом
Инстаграм охвачен новым флешмобом: мировые звёзды, крупнейшие компании и рядовые пользователи, как один, публикуют коллаж из четырёх фотографий - якобы своих аватарок в различных соцсетях. Запустила челлендж, сама того не ведая, 74-летняя кантри-певица из США Долли Партон. «Попробуйте найти женщину, в которой уживаются они все», - подписала Долли свои фото: строгое - для делового сообщества LinkedIn, дружелюбное - для Фейсбука, необычное - для Инстаграма и сексуальное - для онлайн-знакомств Тиндер. А уже через несколько часов вирусом заразились миллионы юзеров!
Не остались в стороне и наши знаменитости. Так, Ксения Собчак предстала в военной амуниции, подписав коллаж: «В Тиндер - только в каске!».
Иван Ургант тоже проявил своё знаменитое чувство юмора - на аватарке для Одноклассников он в холщовой рубахе, с самоваром да баранками. Здравствуйте, бабушки!
Но Гарику Харламову удалось переплюнуть Урганта, перевоплотившись в реальную бабулю.
Удивила поклонников и оперная дива Анна Нетребко, представ на фото для Тиндера тоненькой красоткой с оголенным животом. «Модель мирового уровня!», - восхитились поклонники.
А Гоша Куценко порадовал дам фотографией в фартуке на голое тело - восьмомартовская мечта!
Королева Рунета Настя Ивлеева, как всегда, посмеялась над собой, нацепив нелепый парик и очки, которые в два раза старше своей хозяйки.
Певица Нюша, с таким трудом похудевшая после родов, показала все свои достоинства в леопардовом купальнике.
Анна Седокова пошла ещё дальше, опубликовав эротический снимок из фотосессии для мужского журнала.
Смелым фото поддержала флешмоб и модель Лена Перминова: на таких горячих кадрах впору яичницу жарить!
А вот Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполлонов, сильно сдавший после развода, в Тиндере прикрылся картинкой накачанного мачо.
А как у них?
Наоми Кэмпбелл
Майли Сайрус
Джанет Джексон
Уилл Смит
ИСТОЧНИК KP.RU