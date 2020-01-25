2020-01-25T01:48:17+03:00
Звезды

Звездный флешмоб: Харламов-бабушка, Собчак в каске и соблазнительная Нетребко с голым животом

Наши знаменитости по последнему писку моды показали, как выглядят в разных соцсетях [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Наши знаменитости по последнему писку моды показали, как выглядят в разных соцсетяхНаши знаменитости по последнему писку моды показали, как выглядят в разных соцсетяхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Инстаграм охвачен новым флешмобом: мировые звёзды, крупнейшие компании и рядовые пользователи, как один, публикуют коллаж из четырёх фотографий - якобы своих аватарок в различных соцсетях. Запустила челлендж, сама того не ведая, 74-летняя кантри-певица из США Долли Партон. «Попробуйте найти женщину, в которой уживаются они все», - подписала Долли свои фото: строгое - для делового сообщества LinkedIn, дружелюбное - для Фейсбука, необычное - для Инстаграма и сексуальное - для онлайн-знакомств Тиндер. А уже через несколько часов вирусом заразились миллионы юзеров!

dollypartondollyparton
Get you a woman who can do it all
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Не остались в стороне и наши знаменитости. Так, Ксения Собчак предстала в военной амуниции, подписав коллаж: «В Тиндер - только в каске!».

xenia_sobchakxenia_sobchak
В Тиндер-только в каске!!!!))))
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Иван Ургант тоже проявил своё знаменитое чувство юмора - на аватарке для Одноклассников он в холщовой рубахе, с самоваром да баранками. Здравствуйте, бабушки!

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
Проверка на актуальность: знаете ли вы про этот челлендж? #вечернийургант #urgantshow #DollyPartonChallenge
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Но Гарику Харламову удалось переплюнуть Урганта, перевоплотившись в реальную бабулю.

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Я в разных соцсетях )
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Удивила поклонников и оперная дива Анна Нетребко, представ на фото для Тиндера тоненькой красоткой с оголенным животом. «Модель мирового уровня!», - восхитились поклонники.

А Гоша Куценко порадовал дам фотографией в фартуке на голое тело - восьмомартовская мечта!

goshakutsenkogoshakutsenko
#DollyPartonChallenge
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Королева Рунета Настя Ивлеева, как всегда, посмеялась над собой, нацепив нелепый парик и очки, которые в два раза старше своей хозяйки.

fridaytvfridaytv
Настюшка-молодость Настюшка-соблазн Настюшка-зрелость Настюшка-серьёзность
17008 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Певица Нюша, с таким трудом похудевшая после родов, показала все свои достоинства в леопардовом купальнике.

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А какая ты Нюша?))
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Анна Седокова пошла ещё дальше, опубликовав эротический снимок из фотосессии для мужского журнала.

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А какую Седокову выбираешь ты ? 1.2.3.4? #dollyparton
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Смелым фото поддержала флешмоб и модель Лена Перминова: на таких горячих кадрах впору яичницу жарить!

lenaperminovalenaperminova
OMG IM LAUGHING SO HARD RIGHT NOW which one u like most? Какая вам приглянулась больше ? Одна из них настоящий раритет вопрос: чьи ноги длиннее ? #dollypartonchallange
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А вот Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполлонов, сильно сдавший после развода, в Тиндере прикрылся картинкой накачанного мачо.

apollonov_agapollonov_ag
Я и мои сети! #dollyparton
2350 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А как у них?

Наоми Кэмпбелл

naominaomi
@LinkedIn Naomi #dollypartonchallenge
174511 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Майли Сайрус

mileycyrusmileycyrus
Dolly s setting world wide trends shouting out platforms she don t even use #legendwithaflipphone #shestillsendsfaxes #ifyoudontknowhatafaxislookitup #myfairygodmotheristhequeen #queenofcountry #queenofthegram #therewillneverbeanotherdolly #allhaildollyparton #memequeen
773679 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Джанет Джексон

janetjacksonjanetjackson
#DollyPartonChallenge #CanDoItAllChallenge #SocialChallenge
100763 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Уилл Смит

willsmithwillsmith
I d swipe right
2121953 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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