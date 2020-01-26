2020-01-26T01:03:23+03:00
Звезды

Такими вы этих звезд не видели: Познер, Малышева, Малахов, Стриженова до начала карьеры на ТВ

10 популярных телеведущих в молодости – как они выглядели и чем занимались
Ирина ВИКТОРОВА
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А на этом архивном фото Владимир Познер полвека назад – ему 35 летА на этом архивном фото Владимир Познер полвека назад – ему 35 лет
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Глядя на фото наших популярных телеведущих в их молодые годы, мы с трудом узнаем звезд – тогда у них еще не было личных стилистов, косметологов, да и лет им было меньше.

Владимир Познер

Программу «Познер» мы увидим каждый понедельник в полночь. Кроме того, 85-летний Владимир Познер пишет книги, ездит по стране с творческими встречами, различными лекциями, и теперь даже играет в спектакле-концерте «Черт, солдат и скрипка».

А на этом архивном фото Владимир полвека назад – ему 35 лет. В эти молодые годы Познер работал в журнале «Спутник», зарабатывал на жизнь научными переводами с английского на русский язык, переводами книг. А в 36 лет (в 1970 году) Владимир Познер перешёл на работу в Комитет по телевидению и радиовещанию СССР - начал трудиться комментатором главной редакции радиовещания на США и Англию. До конца 1985 года ежедневно вёл свою радиопередачу на английском языке.

Елена Малышева

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева с годами стала более интересной дамой: похудела и нашла свой стиль – умело подбирает оправы для очков и корректирует цвет и форму стрижки. Елена Васильевна не скрывает возраст – в 58 лет у нее отличная кожа без видимых признаков старения, и она следит за фигурой – ей помогают ежедневные физические нагрузки и диеты.

На фото из семейного альбома вы видите Елену Малышеву, которая уже окончила мединститут с красным дипломом (ее – специализация неотложная помощь), и стала работать терапевтом.

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева с годами стала более интересной дамой: похудела и нашла свой стиль

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева с годами стала более интересной дамой: похудела и нашла свой стиль

Александр Васильев

Историк моды на телеэкранах по будням в «Модном приговоре». Александру Васильеву 61 год, но он философски относится к быстротечности времени: «Каждый день стараюсь прожить так, будто он последний. Я готов работать и в 70, и в 80 лет. Вообще я собираюсь жить до ста лет. У меня много друзей, которые перешагнули столетний рубеж! Буду очень гламурным стариком!»

Посмотрите каким красавчиком Васильев был в молодые годы: в 24 года Александр женился на француженке и переехал в Париж, где стал работать декоратором для театров и фестивалей.

Посмотрите каким красавчиком Васильев был в молодые годы

Посмотрите каким красавчиком Васильев был в молодые годы

Максим Галкин

Сейчас Максим Галкин в эфире Первого канала все выходные: по субботам он ведет передачу «Сегодня вечером», а в воскресенье «Лучше всех!». А вот это архивное фото Максим Галкин подписал так: «Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад». В новом году решил вернуться в состояние «дрыщ». На снимке Галкин в 1998 году: он окончил факультет лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. После получения диплома будущая звезда сцены и ТВ поступил в аспирантуру.

На снимке Галкин в 1998 году

На снимке Галкин в 1998 году

Дмитрий Дибров

Каждую субботу Дмитрий Дибров в эфире с программой «Кто хочет стать миллионером»? На современном фото Дибров с самым младшим сыном Федей, который родился в нынешнем (четвертом) браке телеведущего. А на архивном снимке 1984 года - Дмитрий год назад впервые женился, а вскоре у них с супругой Эльвирой родился сын Денис. Сейчас Денис работает режиссером на ТВ. Дмитрий Дибров и его первенец не общаются.

Дмитрий Дибров с детьми

Дмитрий Дибров с детьми

Андрей Малахов и Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова («Время покажет», «Доброе утро») и Андрей Малахов («Прямой эфир», «Привет, Андрей») давние друзья. Несмотря на то, что теперь они работают на разных каналах - это дружбе не помешало.

Совместное архивное фото, сделанное 23 года назад, Андрей Малахов сопроводил в социальных сетях небольшой историей, посвятив ее поздравлению Екатерины Стриженовой с днем рождения: «Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка. Все еще впереди - мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим». В 1997 году Екатерина Стриженова начинает работу ведущей в программе «Доброе утро», а Андрей Малахов в этой же передаче – специальный корреспондент.

Андрей Малахов и Екатерина Стриженова

Андрей Малахов и Екатерина Стриженова

Иван Ургант

В понедельник 27 января из отпуска возвращается в эфир Первого канала «Вечерний Ургант». 41-летний Иван Ургант по традиции в отпуске очень коротко стрижется - пример вы видите на нашем фото. А на архивном снимке Ивану 18 лет и у него впереди студенческие годы в Санкт-петербургской Академии театрального искусства. Во время учебы Иван получил свою первую театральную роль - стражника в спектакле «Макбет» в Большом драматическом театре.

Иван Ургант

Иван Ургант

Лера Кудрявцева

Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ 48-летняя Лера Кудрявцева постоянно слышит от коллег: «Ты с годами только молодеешь!» Учитывая, что Кудрявцева отрицает омоложение с помощью пластики и прочих косметологических процедур, переменам в ее внешности можно только позавидовать. Кудрявцева на ТВ работает с 1995 года, публикуем ее фото 1994 года – до начала телекарьеры.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Николай Дроздов

82-летний Николай Николаевич Дроздов в отличной форме, и до сих пор возит путешественников в познавательные туры по Австралии. А в 33 года (до начала работы в программе «В мире животных») – это был 1971 год Николай Дроздов проходил 10-месячную научную стажировку на факультете зоологии Австралийского национального университета. В это время он объехал многие области Австралии, и до сих пор повторяет путешествия по этой стране с удовольствием.

Николай Дроздов

Николай Дроздов

ИСТОЧНИК KP.RU

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