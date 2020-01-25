2020-01-25T15:15:59+03:00
Общество

Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»

Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Александр МИЛКУС
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Ректор РАНХиГС Владимир МауРектор РАНХиГС Владимир Мау
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- Владимир Александрович, не так давно Агентство стратегических инициатив представило уже третий вариант «Атласа профессий будущего». Там есть забавные специальности: архитектор виртуальности, дизайнер эмоций, биоэтик, консультант по здоровой старости, аудитор по зеленому финансированию. Когда ваш вуз, да и другие вузы начнут готовить людей по этим специальностям?

- Футуризм существовал во все времена. И разница только в том, утопия ли это или антиутопия. В данном случае вряд ли ошибусь, если предположу, что это утопия. Надеюсь, аудиторы зеленого финансирования – это про экологию, а не про доллары?!

- Вам лучше знать…

- Такого рода изыскания полезны. Хотя полезны скорее интеллектуально, чем прагматически. Мы все равно не угадаем, какие специальности будут востребованы. Но что мы знаем точно – так это то, что будет востребован человек, способный адаптироваться к вызовам будущего. Мы живем в уникальную эпоху, где технологические и иные приоритеты и новации меняются в рамках одного поколения. До восемнадцатого века прадедушки и правнуки жили примерно одинаково. На протяжении столетий, а то и тысячелетий, ничего особенно не менялось. Люди на похожих повозках ездили, одинаково питались и выращивали хлеб.

В восемнадцатом веке начался технологический бум, за ним последовал современный экономический рост и значительно изменилось благосостояние – Жизнь людей менялась от поколения к поколению. А за последние 15-20 лет произошел качественный скачок. Сейчас трансформации происходят в рамках одного поколения. Причем, не один раз. Жизнь до iPhone и после iPhone существенно отличается.

Когда качество жизни в рамках одного поколения меняется, практически невозможно угадать профессию, которой стоили бы овладеть с перспективой на будущее. Часто коллеги, работающие в государственных структурах, задают вопрос, сколько наших выпускников работает по специальности? Я в ответ спрашиваю: а вы работаете по специальности? Обычно ответ отрицательный. Я с высокой степенью вероятности могу предположить, что успешный современный человек сегодня не работает по специальности, указанной в дипломе.

- Тогда объясните: если историк работает аналитиком в банке, он - успешный выпускник? Все-таки государство или его семья заплатили вузу деньги, чтобы получить специалиста по истории.

- Безусловно он успешный выпускник, если при этом счастлив. Я не полностью согласен с этой фразой, но здесь ее уместно привести. Один из педагогов прошлого говорил: по мне лучше счастливый почтальон, чем профессор-неврастеник.

«Лень в нас всех сидит»

- Как и чем мерить счастье?

- Наверное, удовлетворенностью от того, что ты делаешь. При выборе специальности важно найти то, что делать интересно. Некоторые родители говорят: а моему ничего не интересно. Значит человек еще не раскрылся. Но подталкивать к тому, что учиться нужно, предлагать разные сферы деятельности тоже необходимо. Лень в нас всех сидит. И даже самые талантливые могут быть ленивыми.

Когда я говорю, что успешные люди не работают по специальности, это не значит, что врач должен работать юристом или, что еще хуже, – юрист работать врачом. Но то, что человек на протяжении своей профессиональной жизни может и должен менять сферу деятельности, – это несомненно. Поскольку мы в вузе даем прикладное социально-экономическое и гуманитарное образование, то есть образование, связанное с управленческими компетенциями, то нашим студентам было бы хорошо в первые 10 лет профессиональной работы попробовать себя в разных сферах. В науке, в частном секторе, в госуправлении, в бизнесе или на производстве. В одном месте получить квалификацию, в другом – связи, в третьем – деньги. Важно только не перепутать – что где получать.

- Насколько программы в российских университетах соответствует тому самому неопределенному будущему?

- В хорошем вузе – несомненно соответствуют, и основная задача вуза – дать широкое и адаптивное образование. Причем образование должно быть фундаментальным! В середине ХХ века вузы поделили на узкоспециализированные; сейчас происходит их объединение и укрупнение, и это правильно. Ведется дискуссия, нужны ли фундаментальные знания или важнее soft skills, а по сути навыки продавать себя. Уметь изображать из себя специалиста неплохо, но фундаментальные знания закладывают основу адаптации. Я имею в виду те знания, которые не стареют. Иногда в полемике можно услышать: фундаментальные знания тоже стареют. Я бы поспорил: основы – таблица умножения или таблица Менделеева, и законы ньютоновской механики не отменяются.

«Вместо вуза – курсы профподготовки?»

- Исследователи говорят, что все большую популярность набирают короткие программы, где человек получает образование за три-шесть месяцев, а не мучается четыре года в бакалавриате, а потом еще и в магистратуре…

- Нет универсального правила. Но опыт показывает: успешные люди, если мерить зарплатами и карьерами, имеют высшее образование. Другое дело, что образование выходит за рамки учебных заведений, перестает быть формальным. Вокруг того, что называется болонской системой, вообще накопилось немало мифов; это скорее удлинение образование, чем его укорочение. С пяти лет, как в большинстве вузов, до шести, если вы берете бакалавриат и магистратуру. С возможностью уточнить специализацию после бакалавриата, что безусловно хорошо. Новые специализации появляются на глазах.

Когда молодой человек поступает в вуз, он вряд ли представляет себе, что будет наиболее перспективным через пять-шесть лет, когда он вуз закончит. Именно поэтому возможность после бакалавриата углубить специализацию в магистратуре, а перед этим, возможно, еще и поработать – очень важное достоинство модели, которая у нас есть. Называйте ее не болонской, а многоступенчатой. Я нашим студентам всегда советую сменить если не вуз, то факультет - в рамках разумного, конечно. Экономисту, если ты не собираешься быть теоретиком, пойти, например, в управленческую магистратуру. Если ты хочешь быть педагогом – иди в педагогическую магистратуру. Или в академическую, если хочешь быть ученым.

«Диплом для мамы»

- Часто студенты третьего и четвертого курса уже работают. У некоторых зарплата выше, чем у их преподавателей. Но они все равно стараются получить диплом. Вроде бы – зачем? Аргумент: для мамы. Это правильный аргумент?

- Аргумент «для мамы» – это очень хорошо. Это значит, что человек чувствует ответственность не только перед собой, но и хочет сделать приятное своим близким. Это само по себе ценно. Учеба, работа – это в значительной мере борьба с самим собой. Получить красный диплом, если ты его заслужил, – хороший стимул для формирования личности и самодисциплины.

Почему я должен быть в учебе худшим? Во всем надо быть лучшим! Если сегодня это учеба и параллельно работа с большими деньгами, надо быть лучшим и там, и там. Редко бывают ситуации, когда человек в чем-то супер, а в остальном – так себе. Это, наверное, бывает с гениями, но гениев единицы. А нормальный человек должен быть лучшим во всем, за что он берется.

- Вы и своим детям это говорите?

- Пример родителей важен. Но как он влияет на детей – вопрос сложный, неоднозначный. Для кого-то это повод поступать так же, как родители, для других – повод никогда так не делать.

Для меня главный принцип воспитания – это поступать так, как считаешь правильным. И своим примером показывать это ребенку. Но одновременно не навязывать ему свой путь. Я детям повторяю всегда, что талант имеет смысл только с трудолюбием. Трудолюбивый человек без таланта, скорее всего, пробьется, станет успешным. Талантливый без трудолюбия – с высокой степенью вероятности деградирует.

«В школе надо не только учить, но и учиться»

- Проблема в том, что в средней школе сейчас происходит существенный провал интереса к учебе. Это показывают все исследования. И такое отношение сохраняется и в старшей школе, и в вузе… Поступить надо? Поступлю. Но учиться не буду.

- Думаю, сейчас стоит уделять большое внимание средней школе. В какой-то школе есть конкретный очень хороший учитель, и у него дети учатся, а в другой – очень плохой, и дети теряют интерес к занятиям. Учителя и ученики разные. Важна система, важно понимание: школа – это не там, где учат. Это там, где учатся. Это касается и детей, и родителей, и учителей. Позиция, что я отдал своего ребенка, пусть его чему-нибудь научат, и это ответственность школы, – неверна. Учеба – это ответственность и школы, и семьи, и самого ученика. Задача семьи – мотивировать к учебе.

- Как учитель может учить, если у него в классе тридцать-тридцать пять учеников?

- Важны не цифры, а суть. Я учился в очень хорошей московской школе. У нас в классе было 42 человека. И ничего, все в хорошие вузы поступили.

Даже самый хороший учитель не научит того, кто учиться не хочет. Это проблема семьи. Это проблема собственного примера, объяснения ребенку, что вся жизнь состоит из выбора, ведущего в конечном счете к тому или иному результату.

Я не педагог, но родитель и профессор. Я понимаю, что ребенку нужно объяснять, что никогда не надо ссылаться на недружескую окружающую среду. Она всегда будет такой; ты должен к этому адаптироваться. Знаете, меня всегда коробило, когда я слышал, что тройка – отметка удовлетворительная. Если она вас удовлетворяет, вы плохо относитесь к себе самому. Или утверждение: «я не буду учить это, потому что мне это не пригодится» – абсурдно! Даже пятьдесят лет назад нельзя было с уверенностью сказать, что в жизни понадобится, а что нет. Сейчас это вообще невозможно.

Каждый день, на каждом уроке и уж точно на каждом экзамене вы проходите развилку. Вперед или назад, вправо или влево. И жизнь человека, его будущее зависит от того, как он поступает. Делая выбор, мы – и только мы! – несем ответственность за его результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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