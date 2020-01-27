2020-01-27T13:14:09+03:00
Здоровье

Москвичи смогут пройти бесплатные исследования крови, приняв участие в Неделе донора

Акцию проводит Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова с 27 по 31 января
Анна НИКОЛАЕВА
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В эти дни, с 27 по 31 января, пройдет первая в 2020 году донорская акция РНИМУ им. Н.И. Пирогова.В эти дни, с 27 по 31 января, пройдет первая в 2020 году донорская акция РНИМУ им. Н.И. Пирогова.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В эти дни, с 27 по 31 января, пройдет первая в 2020 году донорская акция РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Принять участие в ней смогут как студенты и сотрудники вуза, так и все желающие.

Во время донорской акции проводится предварительный медицинский осмотр для определения группы крови и уровня гемоглобина. После получения одобрения специалиста доноры могут приступить к процедуре цельной сдачи крови.

Кроме того, желающие могут пройти HLA-типирование (генетический тест, который позволяет определить предрасположенность к ряду заболеваний) и вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга. РНИМУ им. Н.И. Пирогова первым в Москве предоставил возможность вступления в Регистр, просто принимая участие в донорской акции и не совершая каких-либо дополнительных проколов в вене.

Регистрации старых и новых участников донорских акций проводится в электронном виде. Для тех, кто уже сдавал кровь в университете, процедура займет менее 5 минут.

Каждый донор получит гематоген для более быстрого восстановления, а также небольшие подарки и сувениры.

Неделя донора будет проходить по адресу: Москва, улица Академика Волгина, дом 41. С 27 по 31 января ежедневно, с 9:30 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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