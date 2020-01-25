Путин раздал поручения по итогам декабрьской пресс-конференции

Как и практикуется в течение целого ряда лет, президент России Владимир Путин по итогам прошедшей в декабре «большой» пресс-конференции сформировал поручения по наиболее важным вопросам, затронутым в ходе того обсуждения, и назначил сроки их исполнения и ответственных.

Целый ряд поручений получило Правительство РФ. Ответственным за их исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Понятно, что Михаил Владимирович не сам будет готовить решения, но отчитываться за них перед главой государства предстоит именно ему.

Итак, в срок до 31 июля правительству предстоит внести в законодательство все изменения, необходимые для сокращения сроков рассмотрения заявлений граждан об использовании средств материнского (семейного) капитала. Как говорится в документе, «в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми».

Далее часть поручений касается, пусть и менее важных для каждой семьи, но очень важных для страны вопросов охраны лесов и лесоустройства. В срок до 1 марта министрам поручено подготовить предложения по «совершенствованию порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности». Понятно, что бушевавшие прошлогодним летом лесные пожары на территории страны нанесли гигантский ущерб лесному хозяйству и экономике в целом, и нельзя сказать, что органы власти оказались готовы к этой стихии. Поручение Путина призвано не допустить повторения прошлогодней истории.

Кстати, последствия тех же лесных пожаров надо будет ликвидировать. И до 1 июля правительству поручено внести в законодательство изменения, направленные на совершенствование лесоустройства и проектирования лесных участков, в том числе по «определению периодичности лесоустройства» и совершенствованию предоставления документации о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости.

До 1 марта, всего через месяц с небольшим премьер Мишустин должен доложить ситуацию о внесении в Единый госреестр недвижимости сведений о границах лесничеств и лесных участков. И за эту работу вместе с главой правительства отвечают и руководители высших органов исполнительной власти регионов. Но эта работа будет осуществляться на регулярной основе с периодичностью раз в квартал.

Отдельное поручение о проверке эффективности выделенных из бюджета средств на лесоустройство в период с 1 января 2015-го по 1 января 2020-го дано главе Счетной палате и Генпрокуратуре. Ответственный – руководители этих ведомств, и отчитаться они должны до 30 апреля нынешнего года. (От автора: Что-то подсказывает, что, не дожидаясь итогов проверки вскоре за границы России могут потянуться на постоянное «гнездование» там косяки «перелетных» чиновников.)

Кроме того, новому Генеральному прокурору Краснову даны еще два поручения. Первое – «организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан». Для большинства населения это совсем не важно, поскольку в этих законах речь идет об исполнении поправок о порядке деятельности «иностранных агентов». До 31 марта отчитаться об исполнении должен Генпрокурор Краснов, а далее регулярно информировать о состоянии мониторинга по этому вопросу раз в полгода. Кроме того, до 31 марта Генпрокуратура должна проверить законность приговора активисту и оппозиционеру Константину Котову, осужденному к 4 годам лишения свободы.

А самое простое и самое оперативное поручение дано Министерству обороны. Сергей Кужугетович Шойгу до 1 февраля должен представить предложения по увековечиванию памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Аракчеевой, зверски замученной фашистами в феврале 1942 года на Орловщине.