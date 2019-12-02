2019-12-02T20:52:51+03:00
Политика

Иностранные агенты в России теперь полностью «в законе»

Законопроект «о дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ» подписан президентом России
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Президент Путин подписал законопроект «О дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ».Президент Путин подписал законопроект «О дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ».Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 2 декабря, принятый Госдумой и утвержденный Советом Федерации РФ законопроект «О дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ», который в последнее время оказался в центре внимания как многочисленных иноагентов в нашей стране, так и их защитников за рубежом.

Свои опасения относительно этого закона уже высказали разного рода правозащитники, зарубежные СМИ и даже Госдепартамент США. Между тем, в самих США уже много десятилетий действует закон об иноагентах, гораздо более жесткий, чем российский. По сути это ответ. Законодательство США предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения до 5 лет, а его российский аналог ограничивается лишь штрафом. В США в список иноагентов можно попасть лишь по одному из многочисленных признаков, в России необходимо сочетание 2-х ключевых позиций - и распространять информацию, и получать финансирование из-за рубежа.

Что касается многочисленных спекуляций, что сейчас все неугодные власти физлица будут признаны такими иноагентами, то спекуляций тут действительно больше, чем реальных опасений. Во-первых, надо самому получать финансирование из-за рубежа и распространять информацию для неограниченного круга лиц, а в тех же США иностранным агентом могут объявить любого человека просто по факту сотрудничества со СМИ-иноагентом. К тому же, придание такого статуса - лишь возможный инструмент, который потребует для его применения доказательной базы. И, наконец, речь не идет о какой-то цензуре или ограничении деятельности, никто ничего не запрещает, надо лишь зарегистрироваться, как положено, и отчитываться.

Беспочвенны и обвинения в том, что это ограничит свободу российских СМИ, которым можно будет прилепить «ярлык иностранного агента». Если кто не знает, напомним, что иностранцам запрещено иметь в российских СМИ долю свыше 20%, а в получении финансовых средств из-за рубежа они и без того обязаны отчитываться по «Закону о СМИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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