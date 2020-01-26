Куда катится «Дом-2»: пока одна звезда реалити-шоу решила сменить пол, другая сделала пластику

В «Доме-2» теперь нет ярких типажей и таких харизматичных героев, которые 15 лет назад начинали этот проект. Если теперь вы случайно переключитесь на это реалити-шоу, то удивитесь, как похожи не только поведением, но и внешностью большинство участниц. Молодые женщины на «Доме-2» давно уже не стесняются хвастаться «новой грудью» или носом от именитых пластических хирургов. И косметологи работают над их лицами регулярно: «накачанные губы», смоделированные инъекциями скулы, нарощенные ресницы и волосы, татуаж… Вот такие искусственные стандарты красоты на «Доме-2».

Странно, что молодые девчонки не боятся ложиться под нож хирурга – рисковать здоровьем ради сомнительных стандартов. К примеру, участница «Дома-2» 23-летняя Алена Рапунцель родила в прошлом году, и уже успела сделать две пластические операции. Причем сначала врач из-за плохих анализов крови отказал молодой маме в оперативном вмешательстве, но даже после этого она не отказалась от идеи уменьшить нос и увеличить грудь. Пришла позже, когда все показатели анализов пришли в норму.

Рапунецль до и после операцийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В конце прошлого года Рапунцель сделала грудь 3-го размера: ей поставили анатомические импланты объемом 375 миллилитров. Кстати, Лере Кудрявцевой хирург недавно извлек импланты как раз 3-го размера - из-за того, что один из них порвался. Теперь Кудрявцева предупреждает женщин об опасности маммопластики и отговаривает от имплантов любого размера.

А вот Алена Рапунцель рассказывает о новом размере груди и новом носе исключительно с восторженными эмоциями: «Только ощущение счастья, что, пока я спала, сбылись две мои мечты: идеальный нос и идеальная грудь…» Учитывая, сколько раз упоминается клиника в инстаграме популярной участницы «Дома-2», можно сделать вывод – пластические операции сделаны по бартеру: за рекламу. Так чаще всего наводят красоту в «Доме-2». И, конечно же, у Рапунцель нарощенные волосы и ресницы. Чтобы зритель не скучал, герои «Дома-2» меняют не только внешность, в их личной жизни тоже постоянно все меняется. Родила участница «Дома-2» Алена Рапунцель от одного мужчины, но сразу после родов с ним рассталась и теперь на проекте крутит любовь уже с другим…

Рима ПенджиеваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Покинув «Дом-2», его участницы продолжают делать шоу из собственной уже реальной жизни. К примеру, 36-летняя экс-звезда «Дома-2» Рима Пенджиева давно ушла с проекта. Но ее до сих пор периодически приглашают в Москву на съемки в спецпроектах «Дома-2» . За жизнью Римы в социальных сетях следят фанаты шоу, она живет в Киеве, снимается в украинских телепроектах – недавно худела в аналоге наших «Взвешенных людей». Так вот на днях Рима Пенджиева объявила, что решила стать Ромой – сделать операцию по смене пола: «Друзья, не сходите с ума, не рыдайте и не хороните меня! У меня всё под контролем! Всё будет хорошо! Всем отвечу: директ завален настолько, что просто не реально всем ответить сразу!» Пенджиева добилась своего: скандальным заявлением привлекла новых подписчиков в соцсети. Может быть надеется, что из-за волны внимания ее вновь позовут на «Дом-2»? Ведь, как и многие экс-звезды «Дома-2» женщина так и не создала семью, покинув шоу и продолжая жить в настоящей жизни по его законам.

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