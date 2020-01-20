"Убрала грудь и помолодела": Лера Кудрявцева после операции выглядит как девочка

Лера Кудрявцева почти месяц лежала в больнице. В конце 2019 года со звездой случилась беда - у нее лопнула силиконовая грудь, поэтому понадобилась срочная операция. Однако теперь все печали позади. Телеведущая хотя и проходит реабилитацию, но это ничуть не мешает съемкам.

Лера Кудрявцева в блоге сообщила, что вышла на работу. "Начались трудовые будни", - подписала она фото, на котором позирует в строгом брючном костюме алого цвета. Модный пиджак с запахом и глубоким вырезом раньше мог бы подчеркнуть пышный бюст звезды. Но теперь вместо привычного и любимого декольте Лера носит черную кофточку.

Поклонники с радостью восприняли известие о том, что с их любимицей все в порядке. Более того, многие отметили, что телеведущая заметно помолодела.

leratv Начались трудовые будни

"Все эти силиконовые сиськи делают женщин только старше, выглядят как свиноматки. А Лера сейчас как девочка", "Так намного элегантнее", "Лера, по мне, так даже лучше, смотритесь еще стройнее", "Убрала грудь и помолодела", "Лера теперь стиль поменяет после удаления имплантов", "Красива и сексуальна в любом случае!", "Мне кажется, даже помолодела", "Лера, выглядишь даже краше, чем раньше", - пишут поклонники.

Напомним, Лера Кудрявцева сама объявила о том, что перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая на всю страну рассказала о своей боли, чтобы уберечь женщин от роковой ошибки, которая может стоить им жизни. Она также показала, как выглядят удаленные импланты.

"Зрелище, конечно, неприятное. Но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку не запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы». Не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов", - обратилась она к подписчикам.

Эффектная блондинка до сих пор напугана тем, что даже не догадывалась, какому риску подвергает свою жизнь. "Силикон уже выливался минимум пять-шесть лет и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм", - шокировала знаменитость подробностями.