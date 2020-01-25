После скандала в «Голос. Дети» Лободу заменили Полиной Гагариной

Напомним, что самым скандальным сезоном телепроекта «Голос. Дети» стал шестой, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу - Микелла Абрамова. После объявления итогов зрительского голосования соцсети «взорвались» от негодования людей, посчитавших, что результат сфабрикован – смс-голоса и звонки были накручены. Первый канал обратился к компании, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, которая и провела проверку. Было установлено, что результаты зрительского голосования в пользу Микеллы Абрамовой были накручены. Поэтому их аннулировали. Записали спецвыпуск «Голос. Дети», на котором объявили победителями всех финалистов.

Сразу после скандала наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода объявила, что она больше не будет участвовать в съемках проекта «Голос. Дети». Вряд ли это отразится на рейтингах шоу. Как правило, скандал привлекает еще большее количество зрителей к проекту: так ли это, узнаем совсем скоро.

Сегодня объявлен состав наставников нового седьмого сезона «Голос. Дети»: ими стали Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. В шестом сезоне наставниками были: Валерий Меладзе, Светлана Лобода и Пелагея, у которой этой весной много гастролей. Помогать вести проект Дмитрию Нагиеву будет Агата Муцениеце.

Первый канал обещал в новом сезоне принять меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Обещают, что скандалов с голосованием больше не допустят. В заявлении Первого канала есть такие слова: «Произошедшее в 6-м сезоне «Голос.Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором».