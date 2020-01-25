В Россию прибыли крест и молитвослов Святого Паисия Святогорца

Греческая Православная Церковь передала в дар России крест и молитвослов Святого Паисия Святогорца.

Его многие называют Греческим Серафимом Саровским. Схимонах Афонской горы был одним из самых уважаемых греческих старцев и духовных лидеров греческого народа XX века, он широко известен своими пророчествами. Уже при жизни шла широкая молва о чудесах, сотворенных им.

При жизни Святого Паисия Святогорца крест и молитвослов всегда были при нем. А сейчас святыни обрели новый дом - в России. По решению Элладской Православной Церкви они были переданы в дар «Российскому Клубу Православных Меценатов».

Фото: «Российский Клуб Православных Меценатов»

- После передачи Клубу на хранение Креста и Молитвослова Святого Паисия, уже есть чудесные свидетельства. За три дня, которые Крест и Молитвослов хранился в Храме, произошло несколько случаев, - рассказал Председатель Правления РКПМ Андрей Поклонский. - В деревне Яковлево (Новая Москва), мы услышали такой рассказ - в одной семье не сложились отношения между сыном и отцом. Они не встречались и не разговаривали друг с другом 18 лет. Мать семейства, которую зовут Ксения, постоянно молилась Господу об исправлении этой тяжелой для семьи ситуации. С душевной болью и с упованием на Бога, она благоговейно приложилась к Кресту и Молитвослову, прося при этом Паисия Святогорца помочь исправить положение. В следующую ночь к сыну и к отцу, одновременно, во сне пришел Паисий Святогорец и сказал, что им немедленно необходимо встретиться и попросить друг у друга прощение. Сын позвонил утром первый, попросил у отца прощения и предложил встретиться. Отец с радостью откликнулся на его просьбу. Когда они встретились, и стали с любовию общаться, как родные люди, выяснилось, что Святой Паисий пришел к ним в видении одновременно. Господь откликнулся на молитвенную просьбу матери, и, по ходатайству Паисия Святогорца в семью вернулись любовь и мир. Второй случай произошел с женщиной, которой поставили диагноз рак. Она со слезами, благоговейно приложившись к Кресту и Молитвослову святого, попросила его соходатайствовать ко Господу об исцелении ее от тяжелой болезни. Через несколько дней она пошла в больницу на повторные анализы, врачи не обнаружили и следов опухоли. С Благодарностью она пришла в храм и рассказала нам о случившемся».

ВАЖНО

Святыни выставлены на территории храма по адресу Б.Серпуховская, 24, стр 2 с 25 января 2020 года с 12:00 до 20:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Каждый желающий может получить в подарок Икону Святого Паисия освященную на его Святынях.

Считается, что особую помощь Паисий оказывает онкологическим больным и бесноватым, помогает пострадавшим в дорожных авариях, несчастных случаях, спасая их от гибели.