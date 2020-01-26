Лунный календарь на февраль 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 февраля, суббота

9-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Нелегкий день лунного месяца. Начало дня довольно оптимистичное, однако потом раздражение и гнев, внесут свои коррективы. Стоит включить внимание на полную мощность. Опасайтесь обмана, травм и соблазнов.

Именинники: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.

2 февраля, воскресенье

10-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Стоит начинать важные дела, особенно, если они связаны с семьей, родственниками.

В этот день возможны судьбоносные встречи: легкое на первый взгляд знакомство, скорее всего, перерастет в многолетнее успешное сотрудничество. Не упускайте такой шанс!

Именинники: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.

3 февраля, понедельник

11-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Только ношу по силам необходимо выбирать в этот день, в противном случае, наступит крах надежд и разочарование. В то же время, сейчас нельзя тормозить, присматриваться и пассивно себя вести.

Для тех, кто мечтает о карьере, скачке вверх по служебной лестнице — идеальный момент! Однако не стоит это делать за счет других коллег.

Именинники: Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим, Феодосий.

4 февраля, вторник

12-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Благоприятный период для процедур направленных на молодость и красоту.

Хорошо проводить массовые встречи и переговоры — дар красноречия будет на высоте.

А еще сегодня очень важно высказать слова благодарности тем, кто делал вам добрые дела.

Если вы собирались заключить брачный союз — медлить не стоит, время подходящее.

Именинники: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

5 февраля, среда

13-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Ожидают судьбоносные знакомства. Именно сейчас можно встретить надежного друга на долгие годы или партнера по бизнесу.

Будьте внимательны к деталям, они могут сыграть сегодня важную роль, как положительную, так и отрицательную. Из-за маленькой ошибки, может обрушиться громадная работа.

Именинники: Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.

6 февраля, четверг

14-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Про этот день астрологи говорят, что он дает вторую попытку. Сейчас можно восстановить утраченные связи, попросить прощение и получить его, обнаружить недостатки в делах и оперативно их исправить.

Можно начинать новые дела, но куда как продуктивнее будет достойно завершить начатое.

Именинники: Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля, пятница

15-й лунный день. Растущая Луна в Раке

Сегодня многое станет понятно. Наступит озарение и можно будет сделать нестандартные ходы и принять оригинальные решения. Это очень поможет продвинуться в рабочих делах.

А вообще, день нужно провести так, будто это ваш идеальный день. Задать, так сказать, золотой стандарт. Само собой, нервничать и ссориться категорические нельзя.

Именинники: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля, суббота

16-й лунный день. Растущая Луна во Льве

После праведных трудов необходимо дать себе передышку. Проведите день в мирных занятиях, благотворительных делах. Сегодня нельзя проявлять агрессию, напротив, только созидание, дружба, налаживание контактов.

Как это ни странно, от общения с противоположным полом лучше воздержаться.

Именинники: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля, воскресенье

17-й лунный день. Полнолуние во Льве.

День плодородия. Сегодня садоводам и огородникам стоит приступить к некоторым своим обязанностям. Важно распланировать будущие посадки, закупить семена или проверить то, что запасено заранее.

Увы, для серьезных дел, для деловой активности не подходящее время. Вероятны ошибки, неверные решения и разочарование.

Кстати, в этот день возможна потеря денег. Так что удваиваем внимание.

Именинники: Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля, понедельник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Сегодня вселенная будет обращаться к нам напрямик. Надо «всего лишь» правильно расшифровать ее послания и сделать соответствующие выводы.

День напряженной умственной работы. В то же время надо сегодня умудриться уделить время здоровью, провести профилактику или побывать на приятных процедурах — в сауне или на массаже.

Именинники: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

11 февраля, вторник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

У дня сложная энергетика, если вести себя неосмотрительно, можно получить травму. В то же время, сейчас удастся найти компромисс в самых сложных переговорах и достичь желаемого результата.

День самоанализа, рассуждений, планирования. А еще необходимо свести контакт с отрицательной энергией (это могут быть неприятные личности или посещение больниц) к минимуму.

Именинники: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

12 февраля, среда

20-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Довольно удачный день. Но сейчас стоит строго следовать незамысловатым правилам: не рисковать понапрасну, не опаздывать, не переедать и не злоупотреблять алкоголем.

Лучше уделить время спорту и прогулкам.

Хорошо начинать глобальные дела — строительство, переход на новую работу.

Именинники: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.

13 февраля, четверг

21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

День воодушевления, яркого настроя, вдохновения. Сегодня можно приниматься практически за любые дела. Если хотели круто изменить свою жизнь — действуйте!

Особенно удачными будут браки, заключенные в этот день, а также путешествия и командировки.

Хорошо проводить процедуры по очищению организма.

Именинники: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.

14 февраля, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Судьба подкинет испытания в виде странных коллег или партнеров. Выдержать напор будет непросто, но если набраться терпения — возможно.

После изматывающих переговоров придется искать заряд прекрасного. Это может быть поход в кино, на выставку или в бар (нужное подчеркнуть).

Именинники: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

15 февраля, суббота

22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Период подходящий для получения новых знаний, для откровений и мудрости. Сейчас благоприятно записываться на различные курсы, посещать публичные лекции, а также иметь беседы с мудрыми людьми. Все это станет своеобразным багажом для решений, которые придется принимать в ближайшее время.

Именинники: Василий.

16 февраля, воскресенье

23-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Время нового. Принимаем важные решения и принимаемся за новые дела. Да что там, можно просто обновить гардероб и настроиться на новую светлую жизнь. Перемены не заставят себя ждать. Возможно, это будут судьбоносные изменения!

Именинники: Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.

17 февраля, понедельник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Хорошо решать вопросы, связанные с налогами, правом, административными решениями. Если есть какие-то дела, связанные с документами, лучше взяться за них именно в этот день. Тогда удастся избежать проволочек.

Конфликты, возникающие в этот день, нужно решать исключительно мирным способом.

Именинники: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.

18 февраля, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Пассивный период, ленивый. Не стоит форсировать события и взваливать на себя ворох дел. Все равно ничего путного из этого не выйдет. Куда как целесообразнее сконцентрироваться на самом важном и постепенно двигаться к выбранной цели.

Не игнорируйте советы близких и мудрых.

Именинники: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

19 февраля, среда

26-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Бюрократических проволочек сейчас не избежать. Потому лучше свести деловую активность, связанную с документами, к минимуму.

Благоприятно провести этот день без особых впечатлений и эмоций, за рутинными делами, в общении с самыми близкими.

Именинники: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.

20 февраля, четверг

27-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Благоприятный момент для операций с недвижимостью, для переездов и небольших перемен в жизни. Кроме того, удачным обещает быть обращение к начальству с просьбами личного характера.

Принимая решения, смело доверяйте своей интуиции, она сегодня на высоте.

Именинники: Александр, Алексей, Лука, Пет

21 февраля, пятница

28-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Не тот день, чтобы обращаться к кому-то с просьбами: будет тысяча причин для отказа. Лучше заняться делами сугубо домашними. Кстати, покупки, в том числе крупные, не возбраняются.

Следует быть осторожным в общении с коллегами, близкими и обойтись без смелых шуток.

Именинники: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

22 февраля, суббота

29-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Жизненная энергия стремится к наименьшим показателям. Поэтому не затевайте ответственных проектов и постарайтесь замедлить на время темп жизни.

День характеризуется перепадами настроения, напрасными обидами. Есть вероятность получить травму, удвойте внимание.

Именинники: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.

23 февраля, воскресенье

30-1-е лунные дни. Новолуние в Рыбах.

Сегодня крайне сложно достичь умственной концентрации, а посему, лучше отложить дела, связанные с логикой и точностью. Подводите итоги, составляйте план на будущее и проводите время с родными и близкими.

Именинники: Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.

24 февраля, понедельник

2-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Хорошо решать «бумажные» вопросы, юридические. В то же время, именно в этот день возможен полноценный отдых.

Следует быть внимательным в общении с окружающими: сегодня очень нестабильный эмоциональный фон.

Именинники: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.

25 февраля, вторник

3-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

День в котором превалирует отрицательная энергия. Поэтому, вероятны ссоры, которые могут возникнуть буквально на пустом месте. «Залечить» их будет ох, как непросто!

В то же время сегодня удастся ударно поработать — сил будет хоть отбавляй. Лучше отказаться от начинаний и заняться завершением текущих дел.

Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля, среда

4-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

День повышенной деловой активности. Сейчас хорошо договариваться, совершать торговые операции. Однако связываться с сомнительными операциями не стоит ни в коем случае.

Вполне вероятно, что придется пересмотреть некоторые отношения. Но перемены будут только на пользу.

Именинники: Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.

27 февраля, четверг

5-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Этот день предписывает строго следовать правилам. Как на своей территории, так и на «прилегающей» Не забывайте фразу: со своим уставом в чужой монастырь не ходят». В противном случае возможны необратимые последствия и большие ссоры.

Для переговоров, решения споров — благоприятный момент.

Именинники: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.

28 февраля, пятница

6-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Зеленый свет различным финансовым операциям, денежным вложениям. Сейчас хорошо сделать банковский вклад и проанализировать личные и семейные траты.

Начинаем новые дела, но в то же время не забываем про личную жизнь. Самое время назначить любовное свидание.

Именинники: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.

29 февраля, суббота

6-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Следует позаботиться о своей материальной стабильности. Благоприятный день для вложения денег, для покупки недвижимости. А также для начала судьбоносных проектов, эффектом от которых вы собираетесь наслаждаться долгое время.

Обязательное условие: надо подчистить все «хвосты», прежде, чем приниматься за новое.

Именинники: Даниил, Иван, Илья, Касьян, Павел, Порфирий.