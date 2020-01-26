Спасая от смерти, Вову покалечили

Выходя из дома, мама всегда надевает Вове шарфик-снуд. «Пижонистый парень, красавчик!» - думают прохожие. Но на самом деле модный атрибут нужен мальчишке не для красоты, а для того, чтобы скрыть от косых взглядов дырку на шее, через которую Вова дышит. Там установлена стома, которую закрывает клапан. Увы, это и есть реальный Вовин «нос», а тот, что на лице пока что служит скорее для красоты, как шарфик.Самое важное, пожалуй, то, что эта беда поправима! То есть, рано или поздно, Вова сможет дышать сам и тогда научится говорить. Но, как поясняют доктора, основу под это нужно закладывать уже сейчас – учиться говорить до того, как появиться возможность применить это на практике. Так что вопрос в том, будет ли к моменту «Ч» Вова ровней своим сверстникам, или отстанет в развитии и станет мишенью для насмешек и издевательств. Вот это как раз зависит от того, захочет ли кто-нибудь ему помочь.

«Беременность была желанной и поначалу протекала хорошо… Ничто не предвещало» - так начинается история Вовиной мамы. Это частое начало. А вот продолжения у всех разные. Так Вова родился с пороком сердца. Слава богу, не слишком страшным, так что эту проблему удалось решить, благодаря операции сделанной прямо после рождения. Вот только в подборе трубочки для искусственного дыхания анастезиолог ошибся, не тот размер взял.

- После операции ко мне подошел кардиолог и обрадовал, что операция на сердце прошла успешно – вспоминает мама Настя. - А о том, что сын теперь не сможет дышать самостоятельно я узнала уже потом, как бы между прочим.

Нет, она не держит зла на врачей, ведь они спасли сыну жизнь. Просто упорно, как и положено маме, ищет способы справиться с побочными последствиями операции и дать Вове шанс вырасти самостоятельным, а не беспомощным инвалидом.

- В районной поликлинике доктора нам ничем помочь не могут – вздыхает Настя. – Реабилитация у нас в стране – дело платное и дорогое. А у нас еще двое детей. Я не работаю, потому что за сыном нужен круглосуточный уход. То устройство, через которое они дышит нужно чистить каждые 15-20 минут. Ночью я сплю вполглаза, днем вожу Вову к специалистам: на логопедический массаж, на лечебную физкультуру, к психологу... Если этого всего не делать, сын просто остановится в развитии и никогда не научится говорить. А у него еще и с умением ходить пока проблемы. Доктора убеждают нас, что проблемы временны! Что Вова научится и ходить, и говорить, нужно только работать и ни в коем случае не прерывать занятия. И мы просто выбиваемся из сил!

Курс годовых занятий в инклюзивном центре стоит 540 000 рублей. Для семьи с тремя детьми, в которой работает только папа, эта сумма неподъемна. Пожалуйста, помогите Вове не остановиться в развитии!

По всем вопросам (в том числе и если вы хотите помочь семье непосредственно из рук в руки), звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

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Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Вовы Кривобокова. НДС не облагается.

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