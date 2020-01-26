Илон Маск за неделю заработал 2 миллиарда долларов

Именно на такую сумму выросло состояние американского предпринимателя Илона Маска за неделю с 20 по 24 января. В общей сложности оно достигло $33 млрд. Такие подсчеты сделали в Bloomberg. Резкий рост связан со взлетом котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. За неделю они выросли на 15%. А за год - почти вдвое. В итоге капитализация Tesla, выпускающей электромобили, превысила $100 млрд. Компания стала самым крупным автопроизводителем в США. Она стоит больше, чем Ford и General Motors вместе взятые. А из мировых конкурентов дороже только Toyota. Ее капитализация составляет $230 млрд.

Стоимость компании растет благодаря нескольким факторам. Во-первых, улучшаются экономические показатели. За последние три месяца прошлого года было продано 112 тысяч автомобилей по всему миру. Во-вторых, в начале года Маск представил очередную новинку - Cybertruck. И в-третьих, начал работу первый завод за пределами США - в китайском Шанхае. И хотя компания остается убыточной, но ее перспективы многие аналитики оценивают очень высоко.

Напомним, талантливому бизнесмену и изобретателю принадлежит 22% акций Tesla. Кроме этого, у него есть доля в SpaceX. Эта компания занимается производством многоразовых ракет, которые используются в частных космических полетах. Илону Маску 49 лет. Он отец пяти детей.