2020-01-26T16:06:06+03:00
Здоровье

В какие страны проник новый коронавирус из Китая: риск распространения усилился

Власти Китая сообщили, что способность вируса 2019-nCoV передаваться людям усиливается - он может распространяться даже во время инкубационного периода
Ярослав КОРОБАТОВ
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На 26 января в мире было зафиксировано 2075 случаев заболевания коронавирусомНа 26 января в мире было зафиксировано 2075 случаев заболевания коронавирусомФото: REUTERS
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Темпы развития эпидемии коронавируса ускоряются - к такому выводу пришли китайские медики, работающие с в эпицентре событий. Основное отличие вируса 2019-nCoV от других разновидностей атипичной пневмонии заключается в том, что он способен передаваться от зараженного человека к здоровому еще во время инкубационного периода. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй. Это значит, что скорость распространения эпидемии будет выше, чем рассчитывали специалисты.

- Эпидемия перешла в более серьезную и сложную стадию, - сказал Ма Сяовэй, - Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Ясно, что это совершенно новая болезнь, источник ее происхождения и способность к мутациям еще плохо изучены. По мере получения новой информации мы усиливаем меры профилактики и контроля, однако число заболевших вероятно будет расти.

На 26 января в мире было зафиксировано 2075 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, при этом 56 человек умерло. Подавляющее количество людей - 2042, заболели в Китае. Более половины из них приходится на провинцию Хубей, напомним, что столица провинции - город Ухань с населением в 12 миллионов человек, является источником распространения опасного заболевания. При этом 52 погибших являются жителями провинции Хубей (остальные четверо из других районов Китая). В остальных странах мира число пострадавших измеряется единицами (см таблицу). Но учитывая предупреждения китайских медиков и сверхспособность вируса к распространению, следует опасаться, что эпидемия шагнет за пределы Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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