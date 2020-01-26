Эксперт о планах Киева "вернуть Донбасс и Крым": Болезнь украинских политиков — громкие необоснованные заявления

Первый президент незалежной ( и бывший член Политбюро компартии) Леонид Кравчук, ставший после развала СССР чуть ли не главным проводником украинской национальной идеи, сделал очередные заявления о том, что совсем скоро, ну чуть ли не завтра, Донбасс сам захочет вернуться на поклон к Киеву. А возврат Крыма под жовто-блакитные знамена - лишь дело времени и «неких схем».

Это прозвучало почти в одно время с рассуждениями, которыми шестой президент Украины, Владимир Зеленский, щедро делился в Израиле в эфире Девятого канала, когда витийствовал о судьбах «исконно украинских территорий» Донбасса и Крыма.

За комментариями «КП» обратилась к директору Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денису Денисову.

- Неужели все-таки у Киева есть реальный план по «возвращению Донбасса» в некую днепровскую гавань?

- Вроде бы имевшие авторитет на Украине люди делают заявления международного характера, которые ничего, кроме хайпа, за собой не несут. Но бог с ним, с хайпом. Так тут ведь и никакой серьезной смысловой нагрузки в подобного рода рассуждениях нет! Если Леониду Кравчуку известно о некоем плане по Донбассу и «большие люди» в Киеве понимают алгоритм претворения этого плана в жизнь — так почему же никто никому об этом до сих пор не рассказал?! Неужели такая большая тайна?

- Если в Киеве есть «свой план» по Донбассу — это явно не то, что подразумевают Минские соглашения?

- Конечно, нет. Что можно предположить? Очередную попытку привлечь внимание к своей персоне на старости лет. А с другой стороны — продемонстрировать свою вовлеченность в переговорные процессы между Украиной и Россией. Вовлеченность, которой на самом деле-то и нет!

- Что, неужели никто не видел и не слышал о «новых схемах» возврата того же Крыма — основанных на неких положениях международного права, например?

- В течении шести лет регулярно раздавались из Киева такие заявления. Но никто никаких реальных планов того, что можно назвать «дорожной картой», никогда нигде не видел. Это основная болезнь украинских политиков — громкие заявления без фактического обоснования.

- Но хоть какая-то связь заявлений Зеленского в Израиле с заявлениями его бывшего коллеги Кравчука есть?

- Эта связь очень опосредованная. Кравчук не вовлечен в нынешние реальные политические процессы на Украине. Можно соотнести его слова разве что с заявлениями полномочного представителя Украины в одной из международных структур о том, что у них есть некие мифические планы, связанные с изменениями Минских соглашений. И как следствие — новые подходы к урегулированию на юго-востоке страны.

- То есть Киев все-такизнает, что он именно и когда он хочет изменить в Минске — но пока не разглашает?

- В общем-то, есть у Киева новые подходы. Но они совершенно не устраивают вторую сторону конфликта — Донецк и Луганск. И они не устраивают гаранта выполнения Минских соглашений — Российскую Федерацию. Настрой Киева таков: надо любым способом хоть что-то поменять. Но они смутно представляют, как это сделать. И при том, когда речь заходит о конкретике — выборы в ДНР и ЛНР, амнистия и другие важные вещи — там же надо оформлять массу нормативно-правовых актов. А об этом в Минске даже и разговор не начинался.

- На Украине заметили заявления, сделанные Владимиром Зеленским в Израиле?

- Всерьез никто ничего не заметил.