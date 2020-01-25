Зеленский рассказал, почему для него важен прямой диалог с Путиным

25 Янв. 2020 2020-01-25T02:45:11+03:00

Украинский лидер в интервью израильским журналистам заявил, что контакт с президентом России дает возможность продолжить обмен пленными в Донбассе

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Прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным очень важен для Киева, потому что это дает возможность закончить вооруженный конфликт на востоке Украины и продолжить обмен пленными с опальными республиками Донбасса, заявил в интервью израильскому «Девятому каналу» лидер Незалежной Владимир Зеленский.

Он отметил, что контакт с руководством нашей страны поможет украинским властям решить «много вопросов». По словам Зеленского, на сегодняшний день диалог между Киевом и Москвой уже не ограничивается только «нормандским форматом».

«Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с «Минском» (Минскими соглашениями – прим.ред.) и нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом России. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем», - подчеркнул «слуга народа».

Зеленский добавил, что конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, однако бывшая братская республика постоянно заявляет, что «воюет» с нашей страной.

К слову, как писал сайт kp.ru, Зеленский мог бы пообщаться с Путиным в Израиле, если бы принял участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756489" frameborder="0"></iframe> Путин выступил на Всемирном форуме памяти Холокоста.

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ИСТОЧНИК KP.RU