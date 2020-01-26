«Смогу причинить добро»: Шнуров рассказал, когда пойдет в политику

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что пойдет в политику только при условии, если такой запрос появится у народа.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа. Если я увижу свой электорат. Если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро - тогда я, естественно, пойду в политику. Только при этом условии», - передают РИА-Новости слова музыканта, который отметил, что депутатом должен становится человек от народа.

Шнуров добавил, что в нынешней «конфигурации» Госдумы для него пока нет места, а сам он еще не определился, пойдет ли «куда-то».

Ранее появилась информация о том, что музыканта якобы рассматривают в качестве возможного лидера одной из новых политических партий.

Напомним, 13 января прошлого года Шнуров официально объявил о своем уходе из группы "Ленинград" и роспуске коллектива. По его словам, дальше группе «стремиться некуда», а сам он может существовать и вне музыки.

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