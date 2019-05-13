"Дальше стремиться некуда": Шнуров официально объявил о роспуске "Ленинграда"

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-13T15:18:14+03:00

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В понедельник, 13 мая, музыкант Сергей Шнуров официально объявил о своем уходе из группы "Ленинград" и роспуске коллектива. Он провел пресс-конференцию, где рассказал о готовящемся прощальном туре группы, который пройдет на стадионах в девяти российских городах.

"Группировка "Ленинград" добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Эти туром мы ставим большую жирную точку. Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали все", - заявил Шнуров.

Он отметил, что финальный тур "Ленинграда" начнется с Калининграда. В Москве концерт состоится 14 июня на стадионе "Открытие-Арена". Говоря о том, чем он будет заниматься дальше, Шнуров отметил, что может существовать и вне музыки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Шнуров анонсировал прощальный тур группы "Ленинград", хотя в 2008 году он уже заявлял о роспуске коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU