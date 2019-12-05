2019-12-05T23:43:29+03:00
Звезды

«Мы над этим работаем»: Сергей Шнуров рассказал о ребенке от молодой жены

На музыкальной премии «Виктория» лидер «Ленинграда» как всегда эпатировал публику
Елена ПЕТРОВА
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Сергей Шнуров.Сергей Шнуров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На красной дорожке премии «Виктория» в Кремле Сергей Шнуров появился в строгом пиджаке и прекрасном расположении духа – как знал, что через несколько минут получит награду в двух номинациях: за лучший клип («Кабриолет») и лучший саундтрек к фильму (песня «Какая-то фигня» к комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова»). Артист много шутил с прессой и как всегда не стеснялся в выражениях.

- С чем связаны перемены стиля в одежде? И изменились ли как-то ваши привычки?

- Видимо, появились деньги! А привычки… Как писал стоя, так и писаю!

- Не скучаете по треникам и майкам-алкоголичкам?

- Скучаю. Но их нигде не купишь, а мои уже все износились.

- На днях один из ваших поклонников отсудил деньги за билет на концерт, потому что вы слишком много матерились в песнях…

- Нет! Ничего он не отсудил, слухи преувеличены. Решение суда еще не опубликовано. Я нормально, прекрасно к этому отношусь. У меня порядка 20 судов в год, и почти все выигрываются. Так что для меня это рабочая обстановка.

- И все суды за мат на сцене?

- Я бы сказал – за свободу самовыражения. А на самом деле, у нас безработица в стране растет, людям нечем заняться. А суд работает всегда, там тепло.

Рассказал 46-летний Шнуров и о личном – планирует ли ребенка с молодой женой Ольгой Абрамовой, свадьбу с которой сыграл в прошлом году:

- Ну что значит «хочу»? Я ж не девочка, чтобы хотеть ребенка – это ей рожать. Мальчик-то всегда хочет, но не факт, что ребенка… Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея!

ИСТОЧНИК KP.RU

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