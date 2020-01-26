В воскресенье, 26 января, на 51-м году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества скончался после того, как отслужил службу. Об этом сообщил прихожанин храма московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», - рассказал он агентству «Интерфакс».

В пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот подтвердили эти слова.

«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», - передает ТАСС заявление пресс-службы.

Всеволод Чаплин - священник Русской православной церкви, протоиерей и настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он родился в 1968. В период 2009 года по 2015 года он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, до 2017 - членом Общественной палаты Российской Федерации. С 2017 года он стал членом общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.

Вел программу на Радио "Комсомольская правда" "220 Вольт": в ней священник не только обсуждал со слушателями вопросы религии, но и затрагивал остросоциальные темы и проблемы.