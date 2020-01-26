Зеленский считает, что между Россией и Украиной шрам останется надолго

ОБ ОБМЕНЕ ЗАДЕРЖАННЫМИ

- Мы вернули моряков до «нормандского формата». Мы вернули корабли. Россия на это пошла. Значит, мы о чем-то говорим. По поводу моряков, кораблей - это отношения, не связанные с Минском, не связанные с «нормандским форматом».

О ДИАЛОГЕ С ПУТИНЫМ

- Возник диалог между мной и Президентом России... Иначе с кем мне вопросы решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это Президент Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России...

О ВОЙНЕ В ДОНБАССЕ

- Во всем мире люди ждут, когда война закончится в Донбассе. Потому что, если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода - это же надо решать...

О ШРАМАХ

- Последствия от конфликта являются большой бедой, которая останется навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен...

О БУДУЩЕМ УКРАИНЫ

- Моя главная задача - обновить страну. Чтобы через четыре год отдать «ключики от новой Украины» другому человеку, которому будет легче. Да, это амбиция...