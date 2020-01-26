2020-01-26T23:47:05+03:00
В мире

Умер Коби Брайант: легендарный баскетболист разбился на своем вертолете

В результате крушения воздушного судна погибли пять человек, в том числе Коби Брайант
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В авиакатастрофе погиб знаменитый баскетболист Коби БрайанВ авиакатастрофе погиб знаменитый баскетболист Коби БрайанФото: REUTERS
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В результате крушения вертолета в Калифорнии погибли пять человек, в том числе пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант.

Трагедия произошла недалеко от Лос-Анджелеса, в городе Калабасас.

Как сообщает Tmz, Коби путешествовал в своем частном вертолете. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Спасатели быстро отреагировали на сообщение, но никого из находившихся на борту не удалось спасти.

На портале отмечают, что жены Коби Брайанта Ванессы не было борту вертолета. При этом подтверждается, что одна из погибших - 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Личности остальных жертв трагедии устанавливаются.

Причина авиакатастрофы выясняется.

Место крушения. Фото: местные СМИ

Место крушения. Фото: местные СМИ

Коби Бин Брайант - американский профессиональный баскетболист, играл на позиции атакующего защитника и выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Как писал сайт kp.ru, Брайант был не только баскетболистом, но и продюсером короткометражный мультфильм, который посвящен его уходу из большого спорта – «Дорогой баскетбол». Картина получила Оскар в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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