Лера Кудрявцева рассказала, как муж отнесся к ее новой груди без силикона

Лера Кудрявцева перенесла мучительную операцию по удалению имплантов: телеведущая угодила в больницу накануне Нового года после того, как обнаружила, что один из силиконовых вкладышей в ее бюсте лопнул и потек. Как признавалась Лера, хирургам пришлось буквально выскребать силикон из ее тела. Теперь она привыкает жить с грудью меньшего размера – ведь она ходила с имплантами больше десяти лет. Телеведущая рассказала о том, как к переменам в ее теле отнесся ее муж, хоккеист Игорь Макаров. По слова 48-летней телезвезды, ее 32-летнего супруга вполне устраивает нынешний размер ее прелестей.

- Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, — призналась Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Леры, она очень рада, что избавилась от имплантов, и в будущем не планирует делать пластику груди. Более того, Кудрявцева предостерегает других женщин от необдуманного шага и призывает всех как следует подумать: так ли уж им нужна операция по увеличению бюста.

Впрочем, советам Леры следуют далеко не все. В студию программы «Звезды сошлись» пришла актриса Эвелина Бледанс, которая много лет назад тоже сделала пластику. Эвелина считает, что ее силиконовая грудь в отличной форме, и пока она не хочет ничего менять. Но в будущем, вероятно, она все-таки ляжет снова под нож хирурга.

- Пока я всем довольна, но прислушаюсь к тебе и через семь лет пойду менять, - пообещала Бледанс Кудрявцевой.

Пышный бюст Леры надолго стал ее визитной карточкой. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ.

Сама Лера теперь с ужасом вспоминает, как она ходила с огромной силиконовой грудью.

- Я очень довольна. Слава Богу, что я избавилась от этих жутких балконов, - признается она теперь.

Вставить в грудь импланты телеведущая решила после рождения первого ребенка. Телеведущая кормила сына грудью, и бюст слегка потерял форму. Лера подкорректировала его, и неожиданно для себя превратилась в одну из самых сексуальных ведущих отечественного ТВ: пышные прелести стали визитной карточкой Кудрявцевой. Но, как известно, рано или поздно за все приходится расплачиваться. Известие о том, что у нее лопнул имплант, стало для телеведущей настоящим шоком, ведь она регулярно обследовалась и проверяла свое здоровье. Однако обычные обследования не показывали, что с ее грудью что-то не так.

- Порван имплант, силикон уже выливался минимум пять-шесть лет. Просто выливался и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм, - рассказывала Лера журналистам. - И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон просто оттуда выcкребали.

Телеведущая выписалась из больницы только накануне Нового года, который она провела вместе с мужем и дочкой Машей. Лера довольно быстро восстановилась и вернулась к работе – уже через пару недель после выписки она записывала новые выпуски своего шоу «Секрет на миллион».