Следам дьявола на склоне вулкана в Италии оказалось 350 тысяч лет

Дьявол не спускался по склону вулкана, как довольно долго считали, а поднимался. То есть, направлялся не в более-менее людные места, а совсем в другую сторону. В свое пекло, надо понимать. Столь обнадеживающая новость пришла от итальянских археологов, ведомых Адольфо Панарелло (Adolfo Panarello). О чем в научном журнале Journal of Quaternary Science, на который ссылается New Scientist, появилась соответствующая публикация.

Вид на склон со следами дьявола из космоса.

Ученые исследовали цепочку следов, обнаруженную в 2001 году на склоне потухшего вулкана Роккамонфина — он расположен на юге Италии недалеко от все еще активного Везувия. Тропой дьявола (Ciampate del Diavolo) называют цепочку местные жители, полагая, что только дьявол мог оставить следы на каменной поверхности — продавить ее своими копытами или ступнями.

Изначально было 67 вмятин. Ныне нашли еще 14. Не новых, конечно, а прежде не выявленных.

Геологический и радиометрический анализ продемонстрировал: следам примерно 350 тысяч лет. Появились они сразу же после извержения Роккамонфина. То есть, были оставлены еще в неостывшей до конца лаве. Как тут не предположить, что наследил обитатель преисподней, привыкший к высоким температурам? Однако археологи предположили другое: что отпечатки все-таки принадлежат неким доисторическим людям, обитавшим тогда в районе вулкана. Скорее всего, неандертальцам, поскольку наши непосредственные предки Homo sapiens до Европы тогда еще не добрались. В лучшем случае, находились еще в Африке. Если вообще существовали в «человеческом» виде.

Ученые решили, что следы ведут вверх.

По мнению исследователей, следы получились весьма глубокими, потому что люди шли по еще мягкому слою пепла, остывшему примерно до 50 градусов Цельсия. Шли, естественно, босиком, не спеша, со скоростью около 1 метра в секунду.

На вершину вулкана отправились 5 неандертальцев. Что потянуло их? Погреться хотели? Любопытствовали? Ответов нет. Никто не знает и чем закончилась экспедиция 350000-летней давности. Следы, которые вели бы вниз, не найдены.

Или ученые заблуждаются на счет времени появления вмятин и их природы? А правы все-таки местные жители, которым гипотеза о вмешательстве дьявольских сил кажется более правдоподобной.

Но если и в самом деле склон топтали неандертальцы, то эти их след окажутся одними из древнейших.