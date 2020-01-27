2020-01-27T18:57:38+03:00
Наука

Следам дьявола на склоне вулкана в Италии оказалось 350 тысяч лет

Считалось, что дьявол направлялся вниз, а он зачем-то карабкался вверх
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следы выглядят вмятинами в камне.Следы выглядят вмятинами в камне.
Изменить размер текста:

Дьявол не спускался по склону вулкана, как довольно долго считали, а поднимался. То есть, направлялся не в более-менее людные места, а совсем в другую сторону. В свое пекло, надо понимать. Столь обнадеживающая новость пришла от итальянских археологов, ведомых Адольфо Панарелло (Adolfo Panarello). О чем в научном журнале Journal of Quaternary Science, на который ссылается New Scientist, появилась соответствующая публикация.

Вид на склон со следами дьявола из космоса.

Вид на склон со следами дьявола из космоса.

Ученые исследовали цепочку следов, обнаруженную в 2001 году на склоне потухшего вулкана Роккамонфина — он расположен на юге Италии недалеко от все еще активного Везувия. Тропой дьявола (Ciampate del Diavolo) называют цепочку местные жители, полагая, что только дьявол мог оставить следы на каменной поверхности — продавить ее своими копытами или ступнями.

Изначально было 67 вмятин. Ныне нашли еще 14. Не новых, конечно, а прежде не выявленных.

Геологический и радиометрический анализ продемонстрировал: следам примерно 350 тысяч лет. Появились они сразу же после извержения Роккамонфина. То есть, были оставлены еще в неостывшей до конца лаве. Как тут не предположить, что наследил обитатель преисподней, привыкший к высоким температурам? Однако археологи предположили другое: что отпечатки все-таки принадлежат неким доисторическим людям, обитавшим тогда в районе вулкана. Скорее всего, неандертальцам, поскольку наши непосредственные предки Homo sapiens до Европы тогда еще не добрались. В лучшем случае, находились еще в Африке. Если вообще существовали в «человеческом» виде.

Ученые решили, что следы ведут вверх.

Ученые решили, что следы ведут вверх.

По мнению исследователей, следы получились весьма глубокими, потому что люди шли по еще мягкому слою пепла, остывшему примерно до 50 градусов Цельсия. Шли, естественно, босиком, не спеша, со скоростью около 1 метра в секунду.

На вершину вулкана отправились 5 неандертальцев. Что потянуло их? Погреться хотели? Любопытствовали? Ответов нет. Никто не знает и чем закончилась экспедиция 350000-летней давности. Следы, которые вели бы вниз, не найдены.

Или ученые заблуждаются на счет времени появления вмятин и их природы? А правы все-таки местные жители, которым гипотеза о вмешательстве дьявольских сил кажется более правдоподобной.

Но если и в самом деле склон топтали неандертальцы, то эти их след окажутся одними из древнейших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни
Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов [видео]
«Если вы умрете, мне будет дешевле»: Не дождавшись лечения, нижегородец с болезнью Фабри скончался
Минздраву пришлось срочно отреагировать на случай в нижегородской деревне, доставив первую партия лекарственного препарата Фабразим в Павловскую ЦРБ [фото, видео]
Новости 24
В российском посольстве ничего не знают об исчезновении Андрейченко
Голикова: Необходимости закрытия границ с Китаем из-за распространения коронавируса нет
Голикова оценила расходы на горячее питание для учащихся школ
В Самарской области приняли план по предупреждению завоза и распространения коронавируса
"Не доверял супруге": Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью
В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет
Голикова: Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности
Депутат Рады от партии "Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ
Состав президиума Госсовета утвердил Путин
Талибы взяли ответственность за крушение самолета в Афганистане
В Сети опубликовано видео крушения самолета в Афганистане
Правительство поддержит закон о блокировке пользователей электронной почты, распространяющих запрещённую информацию