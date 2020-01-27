На Ямале появится арктическая эко-станция нового поколения

27 января на международном арктическом форуме Arctic Frontiers в Норвегии МФТИ был представлен проект круглогодичной арктической станции «Снежинка». Построить объект планируют на Ямале в 2022 году, общая стоимость оценивается в 10-12 млн евро.

— Мы хотим создать площадку, своеобразный магнит притяжения для ученых разных стран, — рассказал исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.— Если не говорить о военных исследованиях в Арктике, которые всегда стоят особняком, то до сих пор большинство существовавших арктических станций занимались изучением природы, в частности сбором метеорологических показателей. Это очень важно с точки зрения изучения климата, наблюдений за флорой и фауной.

По проекту «Снежинка» должна расположиться недалеко от этностойбища «Земля надежды», в горах Полярного Урала. Станция станет научным полигоном для отработки арктических технологий, в частности «зеленых инноваций».

Главная особенность станции в том, что это — станция замкнутого типа. Она не потребляет загрязняющих природу углеводородов для выработки энергии и не производит отходов, а использует водород и возобновляемые источники энергии. Водород на «Снежинке» будет производиться из воды и использоваться главным образом в холодное время года. С апреля по сентябрь станция сможет работать преимущественно на энергии ветра и солнца.

Помимо собственных нужд, часть энергии станция будет передавать для обеспечения небольшого соседнего ненецкого поселка.