Российские экологи подарили Ди Каприо семена кремлевской елки

Российские экологи направили Леонардо Ди Каприо семена кремлевской елки и письмо с предложением посадить в России и США «Аллеи дружбы».

С инициативой выступил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

«Уважаемый господин Ди Каприо, мы хотели бы подарить Вам семена нашей Кремлевской елки. Ведь в мире сегодня остро не хватает не только экозащитников и филантропов, но и лесов. Искренне надеемся, что Вы примете наш чистосердечный подарок и мудро им распорядитесь», – говорится в письме.

Также знаменитого актера пригласили в Россию поучаствовать в совместной высадке деревьев с детскими экологическими организациями, а также обсудить сотрудничество с его организацией по защите природы Leonardo DiCaprio Foundation. Усманов надеется подписать с компанией меморандум об информационном партнерстве.

В 2016 году Леонардо Ди Каприо на Всемирном экономическом форуме в Давосе получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды. Создав в 1998 году фонд Leonardo DiCaprio Foundation, Ди Каприо выделил более 30 миллионов долларов на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах. В частности, по защите морской фауны или видов животных, которым грозит вымирание.

«Вместе мы боремся за сохранение хрупкого климата нашей планеты против необратимых разрушений», — сказал тогда Ди Каприо, который в 2014 году был назначен послом мира ООН по проблемам климата.

Отметим, что сам актер имеет российские корни, его бабушка была после Октябрьской революции вывезена из Одессы в Германию.