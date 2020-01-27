«Я больше плакала, чем он»: Жена Джигарханяна рассказала о страшной смерти его единственной дочери

С Татьяной Власовой актер Армен Джигарханян прожил вместе почти 50 лет. От нее артист ушел к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой со скандалом развелся два года назад. В прошлом году 77-летняя Татьяна Сергеевна вернулась из США и теперь снова живет в Москве со своим 84-летним мужем. Вместе они пережили немало и радостных, и горестных моментов. Об одном из самых трагичных периодов в жизни Армена Джигарханяна его вторая жена рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Татьяна Власова вспомнила, как актер похоронил своего единственного ребенка — дочь Елену. Лена родилась в Ереване в гражданском браке Джигарханяна с актрисой Аллой Ванновской. Ванновская была старше Армена на 15 лет, они вместе работали в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. Алла страдала генетическим заболеванием — хореей (ее еще называют пляской святого Витта) и умерла в психиатрической больнице, когда их дочке Лене исполнилось всего два года.

После смерти гражданской жены Джигарханян начал встречаться с актрисой того же театра Татьяной Власовой, у которой уже был сын Степан. Татьяна взяла на себя заботы о девочке. Когда Джигарханян и Власова поженились и переехали в Москву, они жили вчетвером, вместе со своими детьми Леной и Степой. Власова как могла постаралась заменить Елене мать. Но, к сожалению, Лена унаследовала от матери и ее заболевание - хорею, и ее непростой характер. В 23 года Елена погибла, надышавшись угарным газом в салоне стоящего в гараже автомобиля с включенным двигателем. По официальной версии, она возвращалась из театра после репетиции и уснула от усталости.

Татьяна Сергеевна вернулась в Москву из Лас-Вегаса и снова живет вместе с Арменом Борисовичем. Фото: Инстаграм.

- Мы мужественно пережили ее смерть, - рассказала Татьяна Власова в эфире программы «Судьба человека». - Я больше плакала, чем он. Ему (Джигарханяну — Ред.) давали успокоительное, потому что он должен был выступать.

Как призналась Власова, у Елены был гепатит. Девушка узнала об этом, когда уже была беременна от любовника, и сделала аборт. Имя отца ребенка Власова не назвала, и только сказала, что решение Елены и того мужчины об аборте было принято совместно.

Ходили слухи, что смерть Елены была не случайной, и что девушка покончила с собой: из-за врожденного заболевания она отличалась неуравновешенностью. Все попытки Татьяны Власовой и Армена Джигарханяна дать ей хорошее образование наталкивались на ее нежелание учиться и своеволие. Елена часто убегала из дома и надолго пропадала.

В беседе с Борисом Корчевниковым Татьяна Власова также рассказала, что простила Армену Борисовичу все обиды и больше не держит на него зла. Бывшая жена сумела пережить его измену и то, что он уходил от нее к Виталине Цимбалюк-Романовской.

Татьяна Власова простила мужа за то, что он ушел от нее к Цымбалюк-Романовской.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

- Я простила его и поняла. Он не просил прощения. Это само собой получилось, - призналась Власова. - Тут ещё возрастные вещи сыграли свою роль. Всё-таки я тоже уже не та, что была раньше.

Татьяна Сергеевна рассказала, что до ухода мужа они строили планы: он переедет жить к ней в США (у актера был дом в Далласе) и встретит там старость. Но их мечты разрушила Виталина. По мнению Власовой, Цымбалюк-Романовская сегодня пытается всеми способами привлечь внимание к своей персоне и говорит много неправды, стараясь обелить себя.

- Виталина хочет быть в центре внимания. Пусть живёт так, а мы живём иначе. Она сходила на пять минут замуж за Армена Джигарханяна, а теперь он снова со мной, - подчеркнула Власова.