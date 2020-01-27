Боль в ногах, кривой каблук: главные признаки начинающегося плоскостопия

Многие врачи и исследователи в последнее время часто отмечают взаимосвязь правильной походки, хорошего кровообращения в ступнях и общего самочувствия. Есть исследования о связи плоскостопия и головных болей. Этими проблемами занимается наука подиатрия. Это молодое направление медицины объединяет знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и нейрохирургии, педиатрии, мануальной терапии и другим наукам. Для подиатров организм – это единая конструкция, устойчивость и здоровье которой, начинается с основы, с фундамента – со здоровья стопы.

– У новорожденных стопы еще не имеют сводчатой структуры, – говорит Ольга Чижевская, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии. – Своды появляются к трем годам, когда ребенок начинает активно бегать и прыгать. Так что в три года малыш уже должен познакомиться с врачом-подиатром, специалистом по здоровью стоп. Визит можно повторить в пять лет. С семи лет, когда ребенок идет в школу и нагрузки многократно возрастают, посещать подиатра рекомендуется ежегодно. Детская стопа хорошо реагирует на коррекцию и, даже если начали развиваться какие-то деформации, их можно не только остановить, но вернуть стопе совершенно здоровое состояние, более того – закрепить это состояние до взрослого возраста.

На что обратить внимание

Плоскостопие развивается со временем. И главное – не пропустить первые тревожные «звоночки»:

1. Боли и тяжесть в ногах даже после незначительной нагрузки.

2. Обувь становится тесной, потому что стопа даже визуально стала шире.

3. Подошва обуви и набойки неравномерно стираются.

4. Щиколотка визуально смещается ко внутренней части стопы.

– Все эти признаки – сигнал о том, что пора обратиться к врачу, – говорит Владимир Фролов, д.м.н., профессор, академик АМНТ РФ и РАЕН, невролог. – При этом очень важно обратиться именно к врачу, а не к продавцу в магазине обуви или ортопедическом салоне.

Эффективное лечение плоскостопия невозможно без обследования и точного диагноза. Ведь плоскостопие – многоликое заболевание. Оно может быть продольным, поперечным или сочетанным, в разных степенях, фазах и структурном состоянии.

Недостаточная или, наоборот, избыточная нагрузка на стопы, узкая, неудобная обувь могут спровоцировать и другие нарушения в позиции стопы. Например, «косточки» у основания большого пальца, от которых страдает большинство женщин в возрасте 35+. Такая деформация изменяет положение и форму первого пальца ноги, а за ним и остальных. И это не только эстетическая проблема: нарушается общее функционирование ступни, что ведет к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и организма в целом.

– Только комплексное обследование с применением специальных двигательных тестов и аппаратных технологий (сканирование на специальном аппарате «подоскоп», рентген и пр.) может дать полную картину заболевания, в соответствии с которой можно будет выработать оптимальную тактику и стратегию лечения, – считает Владимир Фролов.

Для подиатров организм – это единая конструкция, устойчивость и здоровье которой, начинается с основы, с фундамента – со здоровья стопы.Фото: EAST NEWS

Зачем нужны ортезы

Современный подход в лечении деформаций стоп предполагает использование различных методик. В комплексном назначении врач обязательно укажет и большую физическую активность, и массаж, и специально разработанную гимнастику для стоп. Кстати, самый простой способ профилактики – катать ступнями небольшие цилиндрические или круглые предметы. Отличным «массажером» для стоп может стать мячик для гольфа. Чтобы улучшить кровообращение, снять напряжение в мышцах стопы и придать им тонус, необходимо перекатывать мячик ступнями по полу 5-7 минут. Это незамысловатое упражнение благотворно воздействует на мышцы, суставы, связки и биологически активные точки, расположенные на подошвенной части стопы.

При более серьезных проблемах врачи могут назначить специальные ортезы (стельки, или супинаторы полного контакта). Инновационный метод изготовления ортезов позволяет сделать их из упругого материала в соответствии с индивидуальными изгибами каждой ступни пациента. Такие ортезы, по сути, становятся тренажером сводов стопы, не сковывая ее.

– Ортезы полностью восстанавливают трехмерно-пространственное взаимоотношение всех элементов стопы и восстанавливают здоровое функционирование всех сводов – продольных (наружного и внутреннего) и поперечного, – рассказывает Владимир Фролов. – Полный контакт с упругой поверхностью супинатора как бы возвращает стопу в естественное состояние постоянных, направленных микродвижений и полного контакта с поверхностью. Работают вновь все расположенные на стопе рецепторы, восстанавливается необходимый тонус. В результате стопа начинает успешно справляться со своими функциями по амортизации, поддержке равновесия и устойчивости, распределению веса и нагрузки при движении. И благодаря этому, могут уйти многие проблемы, включая головные боли, боли в спине и суставах.

При серьезных проблемах врачи могут назначить специальные ортезы (стельки, или супинаторы полного контакта).Фото: EAST NEWS

ВАЖНО

Полезная гимнастика-разминка для стоп

Чтобы меньше болела спина и голова, было легче ходить, делайте три простых упражнения каждый день. Много времени они не займут, а пользу организму принесут ощутимую.

Упражнение № 1.

1. Исходное положение – сидя на стуле.

2. Поднимите одну ногу над полом, медленно и плавно вращайте стопой с максимальной амплитудой (насколько позволяет возможность стопы): 10 вращений по часовой стрелке, 10 – против.

3. Повторите три раза.

4. Поменяйте ногу и повторите упражнение.

Упражнение № 2.

1. Исходное положение – сидя на стуле, поставьте стопы ровно.

2. Не отрывая пяток от пола, максимально поднимите носки обеих стоп, удерживайте их в таком положении 10 секунд.

3. Опустите носки, сделайте паузу 10-20 секунд.

4. Повторите 10 раз. Если выполнить упражнение сразу трудно, то начните с 3 повторов, а затем увеличивайте их количество каждый день.

Упражнение № 3.

1. Исходное положение – сидя на стуле.

2. Соберите при помощи пальцев ноги 20 шариков для настольного тенниса, рассыпанных по полу (шариков не обязательно должно быть 20, просто проведите 20 захватов).

3. Поменяйте ногу.

Повторите два раза для каждой ноги.