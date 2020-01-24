«За чей счет банкет?»: Прохор Шаляпин шикует в компании 40-летней миллионерши из Канады

С кем коротает январские вечера звезда ток-шоу Прохор Шаляпин, «КП» поведали русские туристы, оказавшиеся с эпатажным певцом на одном лайнере.

- У Шаляпина теперь Танечка, миллионерша из Канады, - поведал нам подписчик Инстаграма «Светской хроники КП».

По словам нашего источника, новой спутнице певца чуть за 40. В круиз по Тихому океану они отправились на лайнере Royal Princess.

овая дама Шаляпина действительно богата и может себе позволить отдых вип-уровняФото: Алина ЧЕРНОВА

А до этого парочка была замечена в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills. Судя по сторис в Инстаграме Прохора, певец прятал свою новую пассию от поклонников. Может, она обременена семейными узами? И вообще, за чей счёт банкет? В отеле Astoria Beverly Hills самый обыкновенный номер без завтрака стоит 42 тысячи рублей в сутки. А Шаляпин с любовницей там прожил 8 дней в люксе, заплатив за него 80 тысяч рублей в сутки.

Как рассказали «КП» туристы, беседовавшие с Татьяной, новая дама Шаляпина действительно богата и может себе позволить отдых вип-уровня.

Новой спутнице певца чуть за 40Фото: Алина ЧЕРНОВА

Татьяна -канадская миллионерша, владеющая сетью адвокатских компаний по всей Канаде. Она гражданка Канады, в детстве переехавшая из России в Оттаву.

В кругленькую сумму обошёлся Шаляпину и его дамочке тихоокеанский круиз.

Стоимость круиза на одного человека в каюте премиум- класса с пакетом «все включено» составляет в районе 7 тысяч долларов.