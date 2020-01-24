Путин взял на работу Козака, Мединского и Орешкина

- Мединский без работы не останется, - пообещал Владимир Путин в среду на встрече с общественностью. И день спустя президент формализовал свое обещание.

Едва вернувшись из Израиля, он подписал три указа, определяющих новые места работы для трех человек, которые не попали в состав нового правительства, но хорошо зарекомендовали себя в кабмине Дмитрия Медведева.

Мединский, Орешкин и Козак перешли на работу в администрацию президента.

Экс-министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента и будет курировать, соответственно, культуру. Экс-министр экономического развития Максим Орешкин тоже стал помощником главы государства с задачами в экономическом блоке. Здесь произошла своеобразная рокировка. Орешкин фактически сменит ушедшего в правительство Андрея Белоусова.

А вот для бывшего вице-премьера Дмитрия Козака Путин даже учредил новую должность. Козак стал третьим заместителем главы администрации президента. До сих пор такого поста не существовало, для него понадобился отдельный указ.