2020-01-24T10:29:23+03:00
Политика

Путин взял на работу Козака, Мединского и Орешкина

Два бывших министра и вице-премьер перешли в администрацию президента
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Мединский без работы не останется, - пообещал Владимир Путин в среду на встрече с общественностью. И день спустя президент формализовал свое обещание.

Едва вернувшись из Израиля, он подписал три указа, определяющих новые места работы для трех человек, которые не попали в состав нового правительства, но хорошо зарекомендовали себя в кабмине Дмитрия Медведева.

Мединский, Орешкин и Козак перешли на работу в администрацию президента.

Экс-министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента и будет курировать, соответственно, культуру. Экс-министр экономического развития Максим Орешкин тоже стал помощником главы государства с задачами в экономическом блоке. Здесь произошла своеобразная рокировка. Орешкин фактически сменит ушедшего в правительство Андрея Белоусова.

А вот для бывшего вице-премьера Дмитрия Козака Путин даже учредил новую должность. Козак стал третьим заместителем главы администрации президента. До сих пор такого поста не существовало, для него понадобился отдельный указ.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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