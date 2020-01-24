Школьникам не хватает в расписании математики, ИЗО и психологии

Оказывается, российские школьники очень даже любят математику! Согласно исследованию платформы «Учи.ру», царица наук стала любимым предметов для 43 процентов учеников. Эксперты изучили предпочтения почти 2 миллионов участников международной онлайн-олимпиады BRICSMATH.COM, и выяснили, каких предметов школьникам больше всего не хватает в расписании.

Такой интерес к математике школьники объяснили по-разному. Почти 40 процентов учеников уверены, что без нее не обойтись в повседневной жизни — для покупок или продумывания маршрутов. Еще треть детей считают, что математика пригодится им в будущей профессии, а 20 процентов отметили, что математика нужна для развития логического мышления.

Помимо математики, в фаворе у школьников оказалось изобразительное искусство — за него проголосовали 18 процентов опрошенных. Следом идет русский язык, который выбрали почти 9 процентов учащихся. Также наши школьники любят иностранные языки и информатику — за них проголосовали 8 и 5 процентов, соответственно.

Среди предметов, которые стоило бы включить в школьную программу, российские ученики чаще всего называли программирование, интернет-безопасность и психологию. Помимо школьных занятий, детей интересует спорт, особенно футбол и танцы.

Самые популярные профессии среди школьников тоже связаны с математикой и программированием — связать свою дальнейшую карьеру с IT-сферой планирует каждый четвертый респондент. Почти столько же детей мечтают стать блогерами. Популярны среди школьников профессии врача и предпринимателя, а еще 6 процентов хотят заняться творчеством и стать музыкантом, художником, дизайнеров или писателем. Впрочем, основная масса ребят свой выбор еще сделала — почти 24 процента пока не знают, кем хотят стать, когда вырастут.