Промышленник и политик Константин Бабкин: Нашей стране нужен Новый курс!

Продолжение колонки о месте России в мире, её цивилизационной самодостаточности, уникальных возможностях и о том, как их претворить в жизнь.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР – В ПРИОРИТЕТЕ

Стимулирование производства продукции высоких переделов вместо стимулирования вывоза сырья откроет многочисленные возможности для инвестирования, привлечёт в Россию капиталы, снизит зависимость от колебаний мировой конъюнктуры и повысит устойчивость страны к санкциям и прочему давлению внешних сил.

Развитие несырьевого производства повлечёт за собой технологическое совершенствование, резко повысит востребованность науки, создаст запрос на качественное образование.

Ускоренное развитие аграрного сектора повысит уровень продовольственной безопасности страны, увеличит доходы сельских жителей, повысит привлекательность сельского образа жизни, позволит заселить огромные территории и постепенно превратить всю территорию страны в ухоженный сад.

Развитие реального сектора создаст миллионы высокооплачиваемых рабочих мест, запустит социальные лифты, откроет возможности для проявления творческой энергии людей как в технической, так и в гуманитарной сферах. Активизация созидательной деятельности всегда и везде приводит к росту уровня жизни граждан.

ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА, А НЕ БАРРЕЛЬ НЕФТИ

Человек труда, а не баррель нефти и цифры на счетах зарубежных банков, вновь станет главным достоянием страны.

Развитие промышленности и сельского хозяйства - многоуровневая задача. Создать условия для свободной деятельности, освободить творческую энергию людей от гнёта очень важно. Правительство также должно координировать и направлять эту энергию в согласованные проекты. Появится возможность возродить гражданское авиастроение, возобновить проекты пространственного развития типа сибирского проекта КАТЭК и другие.

Появятся возможности для более равномерного распределения доходов как между гражданами, так и между регионами.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Несмотря на работающие со скрипом социальные лифты, в органах власти есть много разумных, патриотично настроенных людей. Однако объединяющей их идеологии нет, и каждый работает в своей ячейке. Наша задача - найти подходы к добронамеренным чиновникам и сделать их своими союзниками.

Возможно, в процессе работы мы встретим противодействие со стороны некоторых госслужащих, которые скажут: «Идеи ваши правильные, ребята вы хорошие, но зря занимаетесь политикой».

Важно воздержаться от нападок на охранителей и власть в целом. В охранительстве есть рациональная составляющая - боязнь хаоса, боязнь ослабления российской цивилизации. В этом смысле охранители - наши соратники.

Проблема в том, что сегодня экономическую (и не только) политику контролируют глобалисты. Поэтому бездумное охранительство фактически означает торможение развития, нанесение вреда тому, чем дорожишь и что охраняешь.

Охранители угодили в опасную ловушку: защищая имеющийся порядок, они защищают и порочный экономический курс, ведущий к сырьевой отсталости РФ и к вымиранию ее народа. Ибо приходится стоять на страже мертворожденного гибрида: в политике – великодержавность в духе русских царей и Сталина, в экономике – прозападный неолиберализм-монетаризм, ненавидящий отечественное производство и блокирующий всякую возможность новой индустриализации.

Важно показывать абсурдность защиты патриотически настроенными людьми политики, страну ослабляющую. Важно показывать, что у охранителей-патриотов и у либералов-глобалистов, контролирующих экономическую, образовательную политику - диаметрально противоположные цели. Одни хотят защищать цивилизацию, вторые работают на её ослабление.

Важно показывать, что мы за сильное государство, за сильное общество, за развитие, за народ.

В этом должна состоять суть риторики в отношении сотрудников правоохранительных органов и вообще представителей вертикали власти.

Мы оставляем за скобками конкретные вопросы будущего общественного устройства, однако понятно, что сама попытка повлиять «снизу» на политику правительства будет способствовать упрочению демократии.

Добиться доброкачественного экономического развития и нацелить общество на независимый путь развития - самое важное. По остальным вопросам можно договариваться и решать их. Поэтому мы хотим видеть участниками движения широкий спектр организаций и граждан с разными взглядами и жизненным опытом.

Мы должны не только формулировать и убеждать, но и действовать, добиваясь реализации Нового курса.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

Что может делать каждый человек? Организовывать и участвовать в акциях. Участвовать в пикетах, носить символы движения, создавать и распространять контент в интернете и в офлайне. Всеми ненасильственными способами влиять на общество и власть.

Как мы будем работать с организациями?

Какие-то организации нацелены на решение проблем нравственности, какие-то - на развитие технологий, какие-то - на решение проблем транспорта и обороны. Спектр деятельности людей очень велик. В рамках общего движения, направленного на усиление страны, организации могут более эффективно решать свои насущные вопросы. Порознь мы слабы, вместе - имеем потенциал.

Важно уметь объединяться для пропаганды объединяющих нас идей и для решения общих проблем.

Важно уметь объединять возможности и усилия разных организаций для проведения совместных кампаний.

Также, конечно, важна финансовая поддержка со стороны граждан и организаций структуры отдельных её акций.

ЗАГРАНИЦА – НЕ ПРИМЕР, НО И НЕ ЧУЖДЫЙ МИР

Взгляд на Россию как на отдельную цивилизацию не означает стремление к изоляции. Он, наоборот, означает открытость, готовность к сотрудничеству с иными игроками на международной арене на основе соблюдения взаимных интересов.

Россия на международной арене должна вести себя как любая цивилизация, то есть стремиться расширить зону влияния и распространить свои ценности, предлагая человечеству свой вариант успешного развития.

ВРАГИ ОБЩЕСТВА - АПАТИЯ И НЕПОНИМАНИЕ

Нужно убедить как можно большее количество людей в том, что цивилизационный, неподражательный подход к вопросам развития государства, идеи Разумной промышленной политики - путь к всеобщему успеху. Нужно хотя бы 70% общества, разных его слоёв, сделать сторонниками идеи Нового курса и активными её пропагандистами.

На следующем этапе появятся новые возможности, и тогда нужно будет добиться того, чтобы разумные люди получили рычаги власти и возможность реализовать идеи созидания. Как это переход произойдёт - через избирательные процедуры, через простые кадровые перестановки или иными путями - на данном этапе неважно. Идея становится материальной силой, когда овладевает массами. Нужно пройти этап убеждения масс.

Важно отметить также, что борьба идёт не за чью-то личную власть. Речь идёт о возможности успеха для всех. Когда мы добьёмся освобождения энергии народа, когда начнётся развитие, возможности самореализации будут у миллионов.

Создав широкое движение, мы сделаем важный вклад в демократизацию политической системы, что в дальнейшем также сыграет важную роль в построении более гармоничного общества.

Что мешает добиться признания идеи необходимости Нового Курса? Ее «неупакованность». Отсутствие системной работы. Относительная маломощность СМИ, поддерживающих идею. Неработающая избирательная система. Оппоненты, которые дискредитируют идею и работают над созданием симулякров, иллюзорной реальности.

Сила позиций глобалистов и агентов иных цивилизаций обеспечивается контролем финансов, во многом - сырьевой сферы страны, неограниченными деньгами, контролем СМИ (в том числе - основных государственных), политической и какой угодно поддержкой из-за рубежа.

Они не предлагают реалистичных рецептов развития, они - это заморозка развития России. Разрушение её как цивилизации и превращение в сырьевой придаток.

Насколько уязвимы источники их силы?

Наше преимущество - в идеологии и перспективе. Их неконструктивный подход к России и превосходство нашей идеологии легко показать. Важны средства обхода либеральных СМИ и работа с массами. Для нас борьба - вопрос существования страны, вопрос жизни и смерти миллионов, для них - вопрос перераспределения части финансовых и товарных потоков.

Сильные стороны патриотов и народа в целом – в многочисленности, опоре на огромные пласты традиций, жажде жизни. А слабые – в разобщённости, отсутствии удобной и привлекательной упаковки для их идеи.

Глобалисты используют технологии ненасильственной борьбы для того, чтобы давить на болевые точки, расшатывать, ослаблять государства и цивилизации. Ресурсы и богатства передаются во внешнее управление, гибнут миллионы людей. В их руках эта теория оказывается порой пострашнее атомного оружия.

Мы должны освоить это оружие и направить на созидание, на решение позитивных задач. На то, чтобы не разъединять, а объединять людей.

Нужно охватить людей, верящих, что в России всё может быть гораздо лучше, дать им рецепт и организовать.

Превратить болото смутного недовольства в мощное освежающее общественное течение. Направить на творческую силу народа на созидание.

РОССИЯ ПРЕКРАСНА! ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! ЗНАЕМ КАК!