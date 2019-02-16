Певец Женя Белоусов знал убийцу Игоря Талькова

Близкие и друзья певца Жени Белоусова, который в этом году отметил бы 55-летие, раскрыли сенсационные подробности из жизни музыканта. Оказалось, он был свидетелем убийства Игоря Талькова и видел, кто это сделал.

Друг певца композитор Сергей Шустицкий решился впервые рассказать об этом. "Когда убили Игоря Талькова, Женька был там, его гримерка была рядышком. Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: "Кто же все-таки убил?". Женя сказал: "Как кто? Ты. Я в этот момент тебя за руку держал". Малахов спросил: "А почему ты не сказал об этом?". "А меня никто не спрашивал. А если бы спросили, я бы рассказал", - заявил Шустицкий в программе "Привет, Андрей!".

Ведущий Андрей Малахов и его звездные гости были не мало удивлены этим откровением. Но информацию подтвердила гражданская жена Белоусова и его близкий друг Андрей Соколов. "Женя говорил мне про то, что знает, кто убийца. Но мне он не называл имени", - признался актер.

Напомним, телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов скрылся с места происшествия и даже был объявлен во всесоюзный розыск. Позже он добровольно сдался сотрудникам прокуратуры. В результате следственных экспериментов выяснилось, что Малахов не мог стрелять в Талькова. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за ношение оружия. В 2016 году стало известно о его смерти. Сейчас дело об убийстве Игоря Талькова возобновлено. В деле фигурирует новый подозреваемый - директор музыканта Валерий Шляхман.

Евгений Белоусов "Девчонка-Девчоночка".Песни музыканта до сих популярны

Что касается Жени Белоусова, то в 32 года успешного эстрадного певца сразил инсульт. Весть об этом сразила толпы его поклонников. Его мать Нонна Павловна, которая не дожила до 50-летия со дня рождения сына, вспоминала, что он мог не есть по несколько дней, пил только чай и много курил.

В начале 1997 года у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, и в июне 1997-го Жени Белоусова не стало. Однако его песни до сих популярны. Хиты "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Золотые купола", "Вечерок-вечерочек" в начале 90-х звучали из каждого окна.