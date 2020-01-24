2020-01-24T15:00:00+03:00
Звезды

«Город нас настиг и тут»: Галкин и жители деревни Грязь взбунтовались против строительства высоток

Юморист категорически против возведения «Подмосковной Швейцарии»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Максим Галкин.Максим Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В Интернете пожаром пронеслась новость, мол, около дома Максима Галкина и Аллы Пугачёвой в деревне Грязь вырубят лес и построят высотки. Понятное дело, жители деревни и близлежащих посёлков Одинцовского района, которым тоже грозит подобная участь, категорически против строительства высоток. Мол, не для этого многие оставили московские квартиры и уединились в тихой подмосковной гавани.

- Все так, да не так, - возражает директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова. - В деревне Грязь около дома Максима и Аллы Борисовны нет леса.

Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Там поле, которое как раз и грозятся застроить высотками. Но это давняя история. Как удалось разузнать «КП», все началось еще в 2016 году. Тогда, узнав о грядущем строительстве, жители нескольких деревень Одинцовского района созвали собрание. Мол, на этих полях начинались первые сражения ВОВ, там полегло много русских солдат. На собрании выступил и Максим Галкин.

- Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху, - посетовал юморист. - Как сказал профессор Преображенский:«Вы мне дайте такую бумажку, чтобы была броня»! Вот и нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли.

Максим Галкин находится в поездке по Новой Зеландии, поэтому на связь с артистом пока не удалось выйти. Будем ждать его возвращения, чтобы узнать подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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