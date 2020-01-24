Когда на Донбасс придет мир: Медведчук собирает депутатов стран «нормандской четверки»

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук предложил новый формат переговоров, на которых могут обсуждаться пути выхода из кризиса на Донбассе. Силами депутатов стран «нормандской четверки» - России, Украины, Франции и Германии. Причем первая такая встреча депутатов может состояться в Страсбурге еще до саммита лидеров «нормандской четверки» - Путина, Зеленского, Макрона и Меркель. Уже идет работа над составом участников из числа депутатов.

- У нас на следующей неделе будет встреча с немецкими парламентариями в Бундестаге. Потом мы договорились с председателем Госдумы Володиным, что согласуем в феврале встречу с российскими депутатами, наша делегация приедет в Москву, - пояснил Медведчук ТАСС. - И уже после этого мы согласуем сроки, я думаю это будет через два-три месяца. Мы считаем, что это может помочь миру. Сейчас определяется количество участников от парламентов четырех стран.

В пятницу Медведчук уже встретился в Париже с членами Сената Франции от ключевых партий, депутатами Нацсобрания, дипломатами и бизнесменами этой страны. На этой встрече он представил свой план мирного урегулирования в Донбассе. При этом заметл:

- Мы, безусловно, признаем безальтернативными Минские соглашения и признаем необходимость их полной и неукоснительной реализации.

Идея межпарламентского разговора неслучайна, ведь именно от депутатов Украины будет зависеть принятие законов, которые должны стать основой выполнения Минских соглашений.