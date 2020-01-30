Великий Гельфанд и его "Диссернет"

Похоже, «Диссернет» снова выгоняют

Недавно «КП» опубликовала статью «Комиссии РАН: за работу поблагодарить, членов разогнать». Автор – Михаил Гельфанд, один из основателей незарегистрированной организации «Диссернет» – группы частных лиц, представляющих себя в публичном пространстве страны как «борцы с лженаукой» (плагиатом, некачественными диссертациями и др.).

Минувшей осенью федеральные СМИ немало критиковали «Диссернет» за различные прегрешения. И «Комсомольская правда» – в их числе. Наверное, логично было дать слово и критикуемым.

И вот теперь Гельфанд жалуется, что в Российской академии наук была создана замечательная комиссия под председательством В.А.Васильева, которая внесла выдающийся вклад в проведение выборов в РАН. В результате чего президиумом академии ее деятельность была одобрена, а В.А.Васильев получил благодарность. Однако, «наиболее активных членов» теперь почему-то предполагается из комиссии выгнать, «сделав ее неработоспособной».

Начнем с того, о чем Гельфанд умалчивает: он сам загадочным образом стал членом этой комиссии вместе с несколькими другими представителями «Диссернета». Учитывая, мягко говоря, неоднозначную репутацию добровольных «борцов с лженаукой» в сочетании с их очевидной политической ангажированностью, науке категорически противопоказанной, само включение диссернетовцев в состав комиссии РАН не могло не вызвать возмущение ученого мира. И вызвало. Теперь именно их, похоже, и выгоняют. Так же, как ранее выставили из Высшей аттестационной комиссии России, занимающейся аттестацией научных кадров.

Конечно, в постановлении президиума РАН от 24 декабря 2019 г. слова «благодарность» читатель не найдет. Это выдумка Гельфанда. А вот критика присутствует отчетливо.

Чем отличились Михаил Гельфанд и его команда

В СМИ уже немало писалось, что активисты «Диссернета», действуя от имени комиссии, нарушили всевозможные регламенты и дискредитировали РАН. Частными лицами от имени академии был незаконно открыт сайт в Германии и опубликована масса недостоверной информации. В том числе – опровергнутой ранее судебными решениями.

Многое выглядит как откровенная травля, шельмование уважаемых ученых. С комиссией общественное мнение связывает, к примеру, смерть крупного правоведа, доктора юридических наук Н.И. Михайлова. Правоохранительные органы сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ в связи с клеветой в адрес руководства одного из известных вузов. Некоторые члены РАН озвучили свое намерение подать на комиссию в суд. За все это Гельфанд требует благодарность?

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Николай Михайлов скончался 14 ноября 2019.

Возник вопрос: зачем в принципе в комиссию академии, насчитывающей в своих рядах свыше 2000 выдающихся ученых мирового класса, «втащили» в качестве инквизиторов, прямо скажем, третьестепенные фигуры, ее членами не являющиеся? - От того же доктора наук Гельфанда и кандидата наук Заякина до неостепененного торговца цветами Талантова. Действительно ли сами академики выявлять фальсификации научных трудов неспособны, над ними нужны судьи-«общественники» со стороны?

В статье, ставшей поводом для данных заметок, Гельфанд представляет свой «Диссернет» чуть ли не «рукой Кремля». Правда, мнение самого Кремля на этот счет неизвестно.

Предприниматель, журналист Петр Талантов.Фото: Youtube

Известно другое. Член комиссии РАН Талантов – не ученый, а хозяин ряда зарубежных фирм и фонда «Эволюция», ставшего по его собственному заявлению своего рода реинкарнацией признанного в России иностранным агентом фонда «Династия». Назначенный ответственным секретарём комиссии кандидат наук Заякин – активнейший функционер штаба Навального. Главный инструмент комиссии – сайт «Диссернет» - зарегистрирован в США и контролируется проживающим там же Пархоменко, не имеющим отношения к науке борцом с государственным строем России. Свои обличения «лженауки» просочившиеся в РАН диссернетовцы строят на материалах радио «Свобода». Того самого, что лишено в России статуса СМИ и признано иностранным агентом. В качестве обличителя диссернетовцы привлекают Николая Артёменко, одного из официальных представителей в нашей стране Михаила Ходорковского.

Ну почему бы при наличии столь отчетливой политической тенденции не привлечь к председательству в комиссии РАН самого Ходорковского? Если Талантову можно, почему Ходорковскому нельзя? Хотя и у сегодняшнего главы комиссии Васильева кое-какие оппозиционные заслуги есть. Не простой ведь член академии. Выдающийся. При президенте РАН Осипове его выгоняли с общего собрания академии за скандальное поведение. В период президентства Фортова господин Васильев получил приговор суда в связи с противоправными действиями во время митинга в поддержку фигурантов так называемого "болотного дела". Сегодня "гражданские таланты" Васильева раскрываются все более полно. Видимо, новых ходорковских РАН теперь выращивает в своей среде…

Характерно признание Заякина, в более ранней борьбе с «плагиаторами» поставившего себе задачу «показать публике, насколько безнравственны российские законодатели», «объяснить людям, что депутаты – помойные отбросы, на которых клейма ставить негде». Это и есть тот «заверенный на кремлевском уровне патриотизм», о котором пишет Гельфанд? Интересов науки во всем этом не просматривается. А вот гнилая политика – налицо.

Члены комиссии на конференции: В.Васильев и «диссернетовцы» А.Заякин и М.Гельфанд. Фото Н.Деминой/“Троицкий вариант”

Великий фантазер

Судя по всему, Гельфанд – большой фантазер, человек увлекающийся. Как настоящий артист, легко входит в образ великого ученого, верховного судьи, вершителя судеб ученых. И даже патриота, опоры российской власти. Скорее всего, Михаил Сергеевич искренне верит в правоту своего дела. Иначе он не советовал бы читателям «КП» познакомиться с фэйковым сайтом РАН, созданным частными лицами.

А ведь там – буквально (пусть меня простят читатели) черт знает что. Вранье, передергивания, хамские выпады против оппонентов, заявления Васильева в духе того, что признания в нарушениях – царица доказательств, что покаявшихся он может и помиловать… Ну, вылитый сталинский прокурор Вышинский.

Самое же худшее – новоявленные инквизиторы, влезшие в комиссию РАН, придумывают научные прегрешения других людей. Прегрешения, которых на самом деле в принципе существовать не может. А это деформирует реальный научный процесс в стране.

Вот проблема «множественных публикаций» («самоцитирования»), высосанная Васильевым и «Диссернетом» в лучшем случае из пальца. По закону автор научного текста имеет право делать с ним все, что угодно. Это входит в понятие авторского права. То есть, свою статью можно публиковать где угодно и сколько угодно. Лишь бы издатель знал, что речь идет не о первой публикации.

Комиссия же сегодня пытается повторные публикации запретить. Размещает на своем сайте информацию о том, что некая английская ассоциация COPE это запрещает. Дескать, мнение англичан и есть высший мировой стандарт. Но стоит зайти на сайт COPE, и видишь совсем иное: если издатель знает, что публикация повторная, претензий к ученому быть не может.

Между тем, Васильев, Гельфанд и Ко не просто сообщают на сайте недостоверную информацию. Они делают это с особым апломбом всезнаек, имеющих право диктовать научному миру собственные выдумки от имени РАН. Они угрожают журналам и авторам. Приведенный пример – не исключение из правила. Сайт комиссии изобилует подобными «шедеврами».

Теперь РАН попала в совсем неприглядное положение в связи с вскрывшимися нарушениями самими членами комиссии тех принципов, которые они взялись публично отстаивать.

«И таких примеров нарушений научной этики активистами «Диссернета», увы, много. Это касается и Андрея Заякина, кандидата наук, дважды опубликовавшего идентичный текст научной статьи в рецензируемых журналах, и теперь шельмующего член-корров РАН за «множественные публикации» от имени Комиссии РАН, и других диссернетовцев, - отметил в интервью «Независимой газете» проректор Московского государственного института культуры и издатель ряда научных журналов Сергей Ипполитов. - Я писал об этих фактах в статьях, находящихся в открытом доступе».

Репутация РАН под вопросом

Конечно, все это дискредитирует РАН. Что, теперь кто-нибудь попробует утверждать, что любая научная экспертиза академии обязательно даст надежный результат? Или кто-то сможет убедительно обосновать тезис о необходимости возвращения научных институтов в ведение РАН – чтобы Гельфанд и Заякин с Талантовым ими поруководили?

Увы, похоже, что недальновидность академического начальства, создавшего дефективную комиссию, за несколько месяцев поколебала репутацию РАН, заслуженную тремя веками безупречной службы Российскому государству.

В итоге поблагодарить Гельфанда и его товарищей, очевидно, не получается. А вот разогнать необходимо. И, возможно, уже не только комиссию.