2020-01-30T00:08:52+03:00
Общество

Великий Гельфанд и его "Диссернет"

Комиссия по борьбе с фальсификациями, созданная РАН, стала ее проблемой
Владимир НоваторовДоктор педагогических наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы РФ
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Доктор биологических наук Михаил Гельфанд на пресс-конференции, посвященной деятельности комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Фото: Александр Щербак/ТАССДоктор биологических наук Михаил Гельфанд на пресс-конференции, посвященной деятельности комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Похоже, «Диссернет» снова выгоняют

Недавно «КП» опубликовала статью «Комиссии РАН: за работу поблагодарить, членов разогнать». Автор – Михаил Гельфанд, один из основателей незарегистрированной организации «Диссернет» – группы частных лиц, представляющих себя в публичном пространстве страны как «борцы с лженаукой» (плагиатом, некачественными диссертациями и др.).

Минувшей осенью федеральные СМИ немало критиковали «Диссернет» за различные прегрешения. И «Комсомольская правда» – в их числе. Наверное, логично было дать слово и критикуемым.

И вот теперь Гельфанд жалуется, что в Российской академии наук была создана замечательная комиссия под председательством В.А.Васильева, которая внесла выдающийся вклад в проведение выборов в РАН. В результате чего президиумом академии ее деятельность была одобрена, а В.А.Васильев получил благодарность. Однако, «наиболее активных членов» теперь почему-то предполагается из комиссии выгнать, «сделав ее неработоспособной».

Начнем с того, о чем Гельфанд умалчивает: он сам загадочным образом стал членом этой комиссии вместе с несколькими другими представителями «Диссернета». Учитывая, мягко говоря, неоднозначную репутацию добровольных «борцов с лженаукой» в сочетании с их очевидной политической ангажированностью, науке категорически противопоказанной, само включение диссернетовцев в состав комиссии РАН не могло не вызвать возмущение ученого мира. И вызвало. Теперь именно их, похоже, и выгоняют. Так же, как ранее выставили из Высшей аттестационной комиссии России, занимающейся аттестацией научных кадров.

Конечно, в постановлении президиума РАН от 24 декабря 2019 г. слова «благодарность» читатель не найдет. Это выдумка Гельфанда. А вот критика присутствует отчетливо.

Чем отличились Михаил Гельфанд и его команда

В СМИ уже немало писалось, что активисты «Диссернета», действуя от имени комиссии, нарушили всевозможные регламенты и дискредитировали РАН. Частными лицами от имени академии был незаконно открыт сайт в Германии и опубликована масса недостоверной информации. В том числе – опровергнутой ранее судебными решениями.

Многое выглядит как откровенная травля, шельмование уважаемых ученых. С комиссией общественное мнение связывает, к примеру, смерть крупного правоведа, доктора юридических наук Н.И. Михайлова. Правоохранительные органы сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 128.1 УК РФ в связи с клеветой в адрес руководства одного из известных вузов. Некоторые члены РАН озвучили свое намерение подать на комиссию в суд. За все это Гельфанд требует благодарность?

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Николай Михайлов скончался 14 ноября 2019.

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Николай Михайлов скончался 14 ноября 2019.

Возник вопрос: зачем в принципе в комиссию академии, насчитывающей в своих рядах свыше 2000 выдающихся ученых мирового класса, «втащили» в качестве инквизиторов, прямо скажем, третьестепенные фигуры, ее членами не являющиеся? - От того же доктора наук Гельфанда и кандидата наук Заякина до неостепененного торговца цветами Талантова. Действительно ли сами академики выявлять фальсификации научных трудов неспособны, над ними нужны судьи-«общественники» со стороны?

В статье, ставшей поводом для данных заметок, Гельфанд представляет свой «Диссернет» чуть ли не «рукой Кремля». Правда, мнение самого Кремля на этот счет неизвестно.

Предприниматель, журналист Петр Талантов. Фото: Youtube

Предприниматель, журналист Петр Талантов.Фото: Youtube

Известно другое. Член комиссии РАН Талантов – не ученый, а хозяин ряда зарубежных фирм и фонда «Эволюция», ставшего по его собственному заявлению своего рода реинкарнацией признанного в России иностранным агентом фонда «Династия». Назначенный ответственным секретарём комиссии кандидат наук Заякин – активнейший функционер штаба Навального. Главный инструмент комиссии – сайт «Диссернет» - зарегистрирован в США и контролируется проживающим там же Пархоменко, не имеющим отношения к науке борцом с государственным строем России. Свои обличения «лженауки» просочившиеся в РАН диссернетовцы строят на материалах радио «Свобода». Того самого, что лишено в России статуса СМИ и признано иностранным агентом. В качестве обличителя диссернетовцы привлекают Николая Артёменко, одного из официальных представителей в нашей стране Михаила Ходорковского.

Ну почему бы при наличии столь отчетливой политической тенденции не привлечь к председательству в комиссии РАН самого Ходорковского? Если Талантову можно, почему Ходорковскому нельзя? Хотя и у сегодняшнего главы комиссии Васильева кое-какие оппозиционные заслуги есть. Не простой ведь член академии. Выдающийся. При президенте РАН Осипове его выгоняли с общего собрания академии за скандальное поведение. В период президентства Фортова господин Васильев получил приговор суда в связи с противоправными действиями во время митинга в поддержку фигурантов так называемого "болотного дела". Сегодня "гражданские таланты" Васильева раскрываются все более полно. Видимо, новых ходорковских РАН теперь выращивает в своей среде…

Характерно признание Заякина, в более ранней борьбе с «плагиаторами» поставившего себе задачу «показать публике, насколько безнравственны российские законодатели», «объяснить людям, что депутаты – помойные отбросы, на которых клейма ставить негде». Это и есть тот «заверенный на кремлевском уровне патриотизм», о котором пишет Гельфанд? Интересов науки во всем этом не просматривается. А вот гнилая политика – налицо.

Члены комиссии на конференции: В.Васильев и «диссернетовцы» А.Заякин и М.Гельфанд. Фото Н.Деминой/“Троицкий вариант”

Члены комиссии на конференции: В.Васильев и «диссернетовцы» А.Заякин и М.Гельфанд. Фото Н.Деминой/“Троицкий вариант”

Великий фантазер

Судя по всему, Гельфанд – большой фантазер, человек увлекающийся. Как настоящий артист, легко входит в образ великого ученого, верховного судьи, вершителя судеб ученых. И даже патриота, опоры российской власти. Скорее всего, Михаил Сергеевич искренне верит в правоту своего дела. Иначе он не советовал бы читателям «КП» познакомиться с фэйковым сайтом РАН, созданным частными лицами.

А ведь там – буквально (пусть меня простят читатели) черт знает что. Вранье, передергивания, хамские выпады против оппонентов, заявления Васильева в духе того, что признания в нарушениях – царица доказательств, что покаявшихся он может и помиловать… Ну, вылитый сталинский прокурор Вышинский.

Самое же худшее – новоявленные инквизиторы, влезшие в комиссию РАН, придумывают научные прегрешения других людей. Прегрешения, которых на самом деле в принципе существовать не может. А это деформирует реальный научный процесс в стране.

Вот проблема «множественных публикаций» («самоцитирования»), высосанная Васильевым и «Диссернетом» в лучшем случае из пальца. По закону автор научного текста имеет право делать с ним все, что угодно. Это входит в понятие авторского права. То есть, свою статью можно публиковать где угодно и сколько угодно. Лишь бы издатель знал, что речь идет не о первой публикации.

Комиссия же сегодня пытается повторные публикации запретить. Размещает на своем сайте информацию о том, что некая английская ассоциация COPE это запрещает. Дескать, мнение англичан и есть высший мировой стандарт. Но стоит зайти на сайт COPE, и видишь совсем иное: если издатель знает, что публикация повторная, претензий к ученому быть не может.

Между тем, Васильев, Гельфанд и Ко не просто сообщают на сайте недостоверную информацию. Они делают это с особым апломбом всезнаек, имеющих право диктовать научному миру собственные выдумки от имени РАН. Они угрожают журналам и авторам. Приведенный пример – не исключение из правила. Сайт комиссии изобилует подобными «шедеврами».

Теперь РАН попала в совсем неприглядное положение в связи с вскрывшимися нарушениями самими членами комиссии тех принципов, которые они взялись публично отстаивать.

«И таких примеров нарушений научной этики активистами «Диссернета», увы, много. Это касается и Андрея Заякина, кандидата наук, дважды опубликовавшего идентичный текст научной статьи в рецензируемых журналах, и теперь шельмующего член-корров РАН за «множественные публикации» от имени Комиссии РАН, и других диссернетовцев, - отметил в интервью «Независимой газете» проректор Московского государственного института культуры и издатель ряда научных журналов Сергей Ипполитов. - Я писал об этих фактах в статьях, находящихся в открытом доступе».

Репутация РАН под вопросом

Конечно, все это дискредитирует РАН. Что, теперь кто-нибудь попробует утверждать, что любая научная экспертиза академии обязательно даст надежный результат? Или кто-то сможет убедительно обосновать тезис о необходимости возвращения научных институтов в ведение РАН – чтобы Гельфанд и Заякин с Талантовым ими поруководили?

Увы, похоже, что недальновидность академического начальства, создавшего дефективную комиссию, за несколько месяцев поколебала репутацию РАН, заслуженную тремя веками безупречной службы Российскому государству.

В итоге поблагодарить Гельфанда и его товарищей, очевидно, не получается. А вот разогнать необходимо. И, возможно, уже не только комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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