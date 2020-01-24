Елизавета Туктамышева: «Никогда не думала менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас»

На чемпионате Европы звезды российского фигурного катания зажигают не только на льду, но и на комментаторских позициях. В эфире Первого канала в новой роли для себя выступила чемпионка мира, победительница этапов Гран-при Елизавета Туктамышева. А потом рассказала «КП» почему она не собирается комментировать женское катание.

- Как вы себя чувствуете на этой верхотуре зала в Граце в роли комментатора?

- Это мой уже второй опыт работы комментатором, и сейчас я чувствовала себя более уверенно. Можно сказать, что мне понравилось. Посмотрела отклики от болельщиков на мою работу, вроде бы людям понравилось тоже. Так что я довольна.

- У вас был какой-то инструктаж от Первого канала, что делать в эфире, что говорить? Или мастер-класс от Татьяна Тарасовой и Ильи Авербуха?

- Нет, ничего такого. Мы работали в эфире втроем с Максимом Траньковым и с Александром Гришиным. Это два больших профессионала, можно сказать что под их руководством мне было спокойно, комфортно и интересно.

- Тут Авербух выложил видео, по каким хлипким лестницам надо взбираться на комментаторские позиции в Граце. Страшно?

- Да мне то что, для меня – вполне нормально. Но это действительно наша лестница, по которой все мы забираемся наверх.

- Говорили, что вы на этом чемпионате Европы не будете комментировать женское катание. Это ваше условие или решение Первого канала?

- Я на этом чемпионате вообще комментировала только мужчин, хотя журналисты почему-то стали писать, что буду работать на всех эфирах, кроме женского турнира. Но нет – изначально мне предложили комментировать только мужское катание. Но если бы речь пошла и про женское, я бы точно отказалась. Я – действующая спортсменка, как бы я комментировала своих соперниц?

- Вокруг вас, кстати, все равно много комментариев. Вашего тренера Алексея Мишина, например, спрашивали про смену гражданства. Читали?

- Да. Это все пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас.

- Скоро вы выступите еще в одном амплуа. В Санкт-Петербурге анонсировано шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой». Вы вы этом проекте - кто? Главная звезда на льду? Или постановщик и организатор?

- Конечно, я буду в шоу несколько раз выходить на лед как спортсменка. Но в то же время я хочу принимать участие и во всех организационных вопросах. Для меня это будет совершенно новый опыт. Мне интересно попробовать себя в этом качестве.

- Зачем? Это коммерческий проект и вы хотите сделать его максимально прибыльным?

- Как раз деньги для меня в этом проекте – не главное. Мне хочется сделать круто. Мне важно, прежде всего, сделать отличное шоу с хорошим настроением. И понять на будущее – мое это или нет.