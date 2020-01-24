2020-01-24T17:24:36+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева: «Никогда не думала менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас»

Фигуристка сказала "КП", почему не станет комментировать женское катание
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Елизавета ТуктамышеваЕлизавета ТуктамышеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На чемпионате Европы звезды российского фигурного катания зажигают не только на льду, но и на комментаторских позициях. В эфире Первого канала в новой роли для себя выступила чемпионка мира, победительница этапов Гран-при Елизавета Туктамышева. А потом рассказала «КП» почему она не собирается комментировать женское катание.

- Как вы себя чувствуете на этой верхотуре зала в Граце в роли комментатора?

- Это мой уже второй опыт работы комментатором, и сейчас я чувствовала себя более уверенно. Можно сказать, что мне понравилось. Посмотрела отклики от болельщиков на мою работу, вроде бы людям понравилось тоже. Так что я довольна.

- У вас был какой-то инструктаж от Первого канала, что делать в эфире, что говорить? Или мастер-класс от Татьяна Тарасовой и Ильи Авербуха?

- Нет, ничего такого. Мы работали в эфире втроем с Максимом Траньковым и с Александром Гришиным. Это два больших профессионала, можно сказать что под их руководством мне было спокойно, комфортно и интересно.

- Тут Авербух выложил видео, по каким хлипким лестницам надо взбираться на комментаторские позиции в Граце. Страшно?

- Да мне то что, для меня – вполне нормально. Но это действительно наша лестница, по которой все мы забираемся наверх.

- Говорили, что вы на этом чемпионате Европы не будете комментировать женское катание. Это ваше условие или решение Первого канала?

- Я на этом чемпионате вообще комментировала только мужчин, хотя журналисты почему-то стали писать, что буду работать на всех эфирах, кроме женского турнира. Но нет – изначально мне предложили комментировать только мужское катание. Но если бы речь пошла и про женское, я бы точно отказалась. Я – действующая спортсменка, как бы я комментировала своих соперниц?

- Вокруг вас, кстати, все равно много комментариев. Вашего тренера Алексея Мишина, например, спрашивали про смену гражданства. Читали?

- Да. Это все пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас.

- Скоро вы выступите еще в одном амплуа. В Санкт-Петербурге анонсировано шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой». Вы вы этом проекте - кто? Главная звезда на льду? Или постановщик и организатор?

- Конечно, я буду в шоу несколько раз выходить на лед как спортсменка. Но в то же время я хочу принимать участие и во всех организационных вопросах. Для меня это будет совершенно новый опыт. Мне интересно попробовать себя в этом качестве.

- Зачем? Это коммерческий проект и вы хотите сделать его максимально прибыльным?

- Как раз деньги для меня в этом проекте – не главное. Мне хочется сделать круто. Мне важно, прежде всего, сделать отличное шоу с хорошим настроением. И понять на будущее – мое это или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 25 января 2020: сколько медалей возьмут российские одиночницы и танцоры?
В расписании трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 25 января 2020 - произвольные прокаты у танцевальных дуэтов и женщин
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 24 января 2020: на лед выходят девушки, пары разыграют медали
В расписании трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 24 января 2020 – короткая программа у женщин и произвольная программа у пар
Андрей Аршавин станет главным редактором нового спортивного журнала
В России готовится к выпуску новое печатное издание «РБ-Спорт». Приглашенным редактором первого номера станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин
Горячкина выиграла у Цзюй Веньцзюнь финальную партию чемпионата мира, судьба шахматной короны решится на тай-брейке
После 12 партий матча первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин между китайской чемпионкой и российской претенденткой счет снова равный - 6:6
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 23 января 2020: Алиев и Даниелян поборются за медали, дуэты покажут ритм-танец
В расписании трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 23 января 2020 - произвольная программа у мужчин и ритмический танец у пар
Новости 24