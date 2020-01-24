Почему Сергей Гармаш предпочел Викторию Толстоганову актрисам театра «Современник»

Главные роли исполняют Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова. Они играют отца и дочь, которые оказались перед сложным выбором. В поведении героя Гармаша заметны признаки болезни, очень похожей на болезнь Альцгеймера. Его дочь вынуждена эту проблему решать.

То, что отца будет играть Сергей Гармаш, было понятно с самого начала. На предпремьерном показе Сергей Леонидович сообщил, что эту работу посвящает памяти Галины Борисовны Волчек (худрук театра «Современник» ушла из жизни 26 декабря 2019 года).

Роль его дочери играет Виктория Толстоганова, актриса не из труппы театра «Современник».

Главные роли исполняют Сергей Гармаш и Виктория ТолстогановаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Меня в этот спектакль позвал Сергей Гармаш, - призналась Виктория. – Я не думаю, что режиссеру Евгению Арье было знакомо мое имя раньше. На сцене он меня не видел. Это первая работа в «Современнике» Толстогановой. У многих уже возник вопрос, почему в театре, который всегда славился сильным женским актерским составом, не нашлось подходящей актрисы на главную роль в новом спектакле. Поговаривают, что в приходе Толтсогановой «виновата» Галина Волчек. Она хотела, чтобы Виктория оказалась в «Современнике». Кстати, не исключено, что скоро она станет штатной артисткой этого театра (пока она в статусе приглашенной звезды). В спектакле «Папа» с ней в очередь будет играть Мария Аниканова.