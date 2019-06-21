Врачи ожидают серьезного перелома в лечении рака

На что идут эти деньги и каких изменений ожидать пациентам, рассказал главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей КАПРИН.

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

- И российская, и мировая статистика показывают, что, во-первых, рак - это заболевание в основном старшего поколения; во-вторых - что рост заболеваемости будет продолжаться. В нашей стране за последние 10 лет прирост заболеваемости по злокачественным новообразованиям составил 23,7%, - рассказывает главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - В то же время своевременное, как можно более раннее выявление онкологических заболеваний значительно повышает шансы на успешное лечение и достижение долгой ремиссии. Поэтому сейчас всеобщая диспансеризация заточена на онкоскрининги, и особые условия исследований предусматриваются для людей старшего поколения. В частности, анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом для мужчин и женщин после 65 лет предусматривает ежегодно, а не раз в два года, как для более младших возрастных категорий.

НА СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПОЙДЕТ 70 МЛРД РУБЛЕЙ

- Эксперты говорят, что начиная с этого года в нашей стране начинают выделяться очень серьезные средства на борьбу с онкозаболеваниями.

- Действительно, в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ ставит задачу к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63% (по данным за прошлый год, она составляет 56,6%). Также нам нужно добиться снижения смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек (сейчас 199,9 случая). А доля пациентов, которые состоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60% (сейчас 54,4%).

Предусматривается беспрецедентная государственная поддержка. В 2019 году на обеспечение онкобольных лекарствами для химиотерапии в регионы будет направлено около 70 млрд рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на выравнивание региональных тарифов, то есть на закупки современных фармпрепаратов, на то, что-бы больные по всей России независимо от места жительства имели равные возможности на лечение в полном объеме.

«ЛУЧЕВАЯ УСТАНОВКА - ЭТО НЕ СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК»

- Что нам еще важно? Онкология - это не только химиопрепараты, это комплекс мер. В том числе хирургия с большой технической оснащенностью наших операций. Они, увы, самые агрессивные в хирургии (то есть требующие наиболее серьезных вмешательств в организм. - Ред.). А это значит, нам нужна кровосберегающая техника, с которой мы сможем идти на большие комплексные операции. Нужны серьезные реанимационные службы, которые должны выхаживать таких пациентов. А для этого требуется перевооружение и региональных диспансеров, и федеральных центров.

Еще одна важнейшая составляющая борьбы с онкологическими заболеваниями - лучевая техника. В России мы пока, к сожалению, только начали производить ее и еще в очень небольших масштабах (первый высокомощный 6 МЭВ ускоритель только монтируется в Обнинске для испытаний. - Ред.). В целом нашей стране нужно около 250-300 таких машин. А ведь лучевая установка - это не спичечный коробок, ее быстро не поставишь, под нее нужно подготовить специальный каньон. Безусловно, нужны специалисты, кадры. Словом, онкологическая служба, как и любая другая, требует культивации, подпитки. Сейчас ресурсы появляются, мы надеемся, что их будет хватать и в скором времени удастся восполнить те пробелы в развитии онкослужбы, которые существовали до последнего времени.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

- Одним из самых передовых и перспективных направлений в онкологии называют ядерную медицину. Расскажите подробнее: как она развивается в нашей стране?

- Онкорадиотерапия - важнейшее направление в борьбе против рака. Это разновидность ядерной медицины, которая использует ионизирующее излучение для высокоточной диагностики и лечения онкологических заболеваний. Лучевая терапия позволяет успешно лечить, сокращая использование агрессивной химиотерапии с тяжелыми побочными эффектами. В ряде случаев удается помогать так называемым неоперабельным пациентам. Например, к нам попал больной в тяжелом состоянии с раком кишечника IV стадии (заболеваемость этим видом рака сейчас растет во всем мире и в России в том числе. - Ред.). Были метастазы в печень, а после курса химиотерапии развился цирроз. Хирургическая опера- ция была противопоказана из-за высокого риска гибели пациента. И мы применили новый метод - сеанс высокомощностной брахитерапии радиоактивным источником на основе иттрия-90. Суть метода: в сосуды, питающие опухоль, вводятся специальные микросферы, содержащие радиофармпрепарат, по которым он попадает точно в цель - раковые клетки. Пациент хорошо перенес лечение, вскоре после операции смог двигаться, самостоятельно питаться.

Также нами освоена низкодозная брахитерапия с использованием микроисточника йод-125, которая позволяет в большинстве случаев полностью излечить рак предстательной железы. Совместно с Физико- энергетическим институтом им. А. И. Лейпунского мы ведем поиск методов применения этого изотопа для лечения пациенток с раком молочной железы. И впервые в мире мы применили метод брахитерапии при лечении рака поджелудочной железы. Операция прошла хорошо.

Цели поставлены амбициозные, и работа предстоит очень большая. К 2030 году мы также должны выйти на среднюю продолжительность жизни 80+. И это еще больше расширит группу риска по злокачественным новообразованиям, поскольку, как я уже сказал, рак - болезнь в основном пожилых людей.

Вместе с тем лидер нашей страны впервые за многие годы обратил особенно пристальное внимание на онкологическую службу.