41 человека спасли за секунды до обрушения крыши на заводе в Кузбассе

На Кузбасском вагоноремонтном предприятии (КВРП) в пятницу, 24 января, в 17-31 произошло частичное обрушение кровли вагоноремонтного цеха, построенного в 2009 году предыдущим собственником КВРП - компанией СДС.

Инцидент обошелся без жертв, хотя в этот момент в здании находился 41 человек. По словам бригадира вагоносборочного цеха Евгения Фартышева, примерно в 17-28 в цехе раздался слабый треск потолочных конструкций, и крыша на глазах начала проседать. Тут же включили сигнал тревоги и началась эвакуация работников.

«На все ушло меньше минуты – все как проходили на учениях. Вышли быстро, без паники. И буквально через несколько секунд крыша рухнула», - говорит Фартышев. Единственной пострадавшей оказалась 47-летняя маляр Наталья К., получившая легкую травму головы. Ей тут же оказали первую помощь в медпункте КВРП и отправили в местную больницу, откуда вскоре доставили домой.

Руководство Группы компаний «Новотранс», куда входит КВРП, приняло решение наградить организатора эвакуации бригадира Евгения Фартышева за профессионализм и организацию действий по спасению коллег из аварийного здания.