2020-01-24T19:20:09+03:00
Общество

41 человека спасли за секунды до обрушения крыши на заводе в Кузбассе

Бригадир, организовавший эвакуацию людей из аварийного здания, получит награду [видео]
Поделиться:
В Кузбассе обрушилось здание завода. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"В Кузбассе обрушилось здание завода. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"
Изменить размер текста:

На Кузбасском вагоноремонтном предприятии (КВРП) в пятницу, 24 января, в 17-31 произошло частичное обрушение кровли вагоноремонтного цеха, построенного в 2009 году предыдущим собственником КВРП - компанией СДС.

Инцидент обошелся без жертв, хотя в этот момент в здании находился 41 человек. По словам бригадира вагоносборочного цеха Евгения Фартышева, примерно в 17-28 в цехе раздался слабый треск потолочных конструкций, и крыша на глазах начала проседать. Тут же включили сигнал тревоги и началась эвакуация работников.

«На все ушло меньше минуты – все как проходили на учениях. Вышли быстро, без паники. И буквально через несколько секунд крыша рухнула», - говорит Фартышев. Единственной пострадавшей оказалась 47-летняя маляр Наталья К., получившая легкую травму головы. Ей тут же оказали первую помощь в медпункте КВРП и отправили в местную больницу, откуда вскоре доставили домой.

Руководство Группы компаний «Новотранс», куда входит КВРП, приняло решение наградить организатора эвакуации бригадира Евгения Фартышева за профессионализм и организацию действий по спасению коллег из аварийного здания.

В Кузбассе обрушилось здание завода.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе
Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть
16-летняя девушка осталась одна с мамой, больной раком: она прогуливает учебу и просит помощи в «Инстаграме»
Женщина получает пенсию по инвалидности, но этих денег семье не хватает на сиделку. Девушке приходится пропускать занятия и в одиночку заботиться о лежачей маме
Новости 24
Помпео отправится в большое турне по постсоветским странам
В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
"Неудачный день": В Польше рассказали о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Стрелком, который убил шесть человек в Рот-ам-Зе, оказался 26-летний гражданин Германии
Количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 896 человек
30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля
В Шанхае вылечили первого больного коронавирусом
В 2020 году аренда жилья в России подорожает на 10%
До конца апреля 2020 года виза в Шри-Ланку останется бесплатной для россиян
Порошенко вызвали на очередной допрос 31 января по делу об инциденте в Керченском проливе
Официальный курс евро на выходные снизился до 68 рублей
Палестина опровергла информацию о переговорах с США по "сделке века"
Эрдоган подарил Меркель декоративное зеркало и шлем
В Москве проверяют почти 300 объектов из-за информации о минировании
Чаще всего за коммуналку не платят маргиналы и состоятельные граждане
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу по людям
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
В 2019 году промышленное производство в Ленинградской области выросло на 4,6 процента